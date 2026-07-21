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США задним числом запретят гаджеты «подставных» брендов DJI

В октябре прошлого года Федеральная комиссия по связи (FCC) США наделила себя полномочиями задним числом запрещать гаджеты, которые ранее получили разрешения на ввоз и продажу в стране. Теперь комиссия готовится впервые применить эти полномочия и пресечь деятельность «подставных компаний DJI», через которые китайский производитель, как предполагается, обходит запрет на ввоз своих дронов в США.

Источник изображения: dji.com

Источник изображения: dji.com

Ранее ведомство решило выписать штрафы в размере $25 тыс. восьми таким «подставным компаниям», но теперь она намерена ужесточить меры: запретить им продолжать ввоз, распространение, рекламу и продажу актуальной продукции — дронов и камер. Ещё до введения запрета на дроны FCC одобрила ввоз и продажи версии DJI Osmo Pocket 3 под маркой Xtra, и если запрет вступит в силу, устройство должно будет исчезнуть из всех крупных интернет-магазинов США и даже с собственного сайта Xtra; возможно, придётся списать и те экземпляры, что всё ещё находятся на складах в США, в том числе у Amazon.

Запрет не вступит в силу немедленно и не затронет уже купленные гаджеты. В ближайшие 30 дней FCC намерена принимать комментарии общественности по поводу своей инициативы. Комиссия «предварительно» пришла к выводу, что эти компании продают оборудование, которое следует запретить из соображений национальной безопасности, но она готова выслушать «конкретные доказательства» обратного. Власти США никогда не приводили публичных доказательств, что иностранные дроны вообще представляют угрозу национальной безопасности, и не пояснило, почему гаджеты вроде камер также должны попадать под этот запрет, отмечает The Verge.

Ведомство намерено распространить запрет на продукцию, которую реализуют компании Cogito Tech, Fixaxo Technology, Lyno Dynamics, Skyhigh Tech, Spatial Hover, SZ Knowact и WaveGo Tech (обе за маркой Skyrover), а также Xtra Technology — все они проигнорировали запросы FCC о предоставлении информации. В списке оказался и бренд сельскохозяйственных дронов XAG, который однажды ответил на запрос ведомства, но не предоставил ему запрошенную информацию. FCC также объявила о разрыве отношений с китайской испытательной лабораторией SGS-CSTC Shenzhen, которая помогла некоторым из этих устройств выйти на рынок США. SGS-CSTC заявила, что не контролируется правительством Китая, а принадлежащая властям страны CSTC владеет лишь 15 % лаборатории. Американское законодательство, однако, в качестве нижней планки контроля указывает не менее 10 % доли в компании — по крайней мере в вопросах разрешения на использование радиооборудования в США.

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Теги: dji, fcc, дроны, камера, запрет
dji, fcc, дроны, камера, запрет
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