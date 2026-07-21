Warner Bros. Games вместо Injustice 3 анонсировала условно-бесплатный мобильный файтинг DCKO, и фанаты не рады

Пока фанаты безнадёжно ждут анонса Injustice 3 от разработчиков из NetherRealm Studios, издательство Warner Bros. Games решило анонсировать другой супергеройский файтинг по мотивам комиксов DC.

Проект называется DCKO (по аналогии с 2XKO от Riot Games) и представляет собой условно-бесплатный файтинг для мобильных устройств. Анонсирующий геймплейный трейлер прикреплён ниже.

DCKO предложит собрать команду любимых супергероев и суперзлодеев из вселенной DC, сразиться в реальном времени с другими игроками, чтобы пробиться на вершину таблиц лидеров и завоевать свою славу.

Как и в случае с 2XKO, сражения в DCKO проходят в формате «2 на 2» с участием основных и вспомогательных бойцов. Герои могут комбинировать атаки и совершать совместные разрушительные приёмы.

Обещают широкий выбор персонажей (от Бэтмена и Супермена до Старфайр и Затанны), обширный сюжетный режим, насыщенный контент для PvP и пострелизную поддержку (по одному новому герою в месяц).

Пользователи в комментариях к анонсирующему трейлеру остались озадачены и разочарованы существованием DCKO. «У нас есть Injustice 3 дома. Injustice 3 дома», — с грустью шутит LordRobotnik.

Релиз DCKO ожидается в 2027 году на устройствах под управлением iOS и Android. За проект отвечает независимая канадская студия Drop Fake, основанная ветеранами жанра с опытом работы над Marvel Contest of Champions.