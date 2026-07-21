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Соцсеть X радикально обновила Android-приложение — его переписали с нуля

Около года назад соцсеть X Илона Маска (Elon Musk) объявила о намерении полностью переработать мобильное приложение под Google Android, которое перестало поспевать за версией под Apple iOS. Теперь обновлённая версия клиента вышла для широкой аудитории.

Источник изображения: x.com/Engineering

Источник изображения: x.com/Engineering

В августе прошлого года глава отдела продуктов X Никита Бир (Nikita Bier) заявил, что соцсеть собирает лучших специалистов для Android, которые помогут изменить положение вещей к лучшему. Эту работу господин Бир охарактеризовал как «один из крупнейших инженерных проектов» в истории компании, причём приложение под Android не обновили, а переписали с нуля. «Оно более быстрое, плавное и надёжное. Но главное: оно даст нам возможность добавлять новые функции с молниеносной скоростью», — сообщил Никита Бир.

Соцсеть Илона Маска в последние месяцы действительно прирастает новыми функциями, такими как платёжный сервис X Money и мессенджер X Chat, для которых вышли отдельные приложения. Выход радикально обновлённого приложения для Android может способствовать росту популярности соцсети, где мобильная ОС от Google является доминирующей. Тем не менее, у новой версии остались некоторые проблемы: потребуется оптимизировать скорость работы приложения на старых устройствах и добавить поддержку Spaces – аудиокомнат на платформе. В перспективе также появятся встроенный видеоредактор, видеореакции на публикации, кештеги для биржевых тикеров и настраиваемые пользовательские ленты. Пользователям Android достаточно просто обновиться через Google «Play Маркет», чтобы начать работать с новой версией приложения.

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Теги: twitter, android, приложение
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