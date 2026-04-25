Соцсеть X выпустила мессенджер XChat для iOS и отказалась от концепции единого «суперприложения» Илона Маска

Соцсеть X Илона Маска (Elon Musk) выпустила отдельный мессенджер XChat для iOS. Приложение, которое с начала года тестировалось на узкой группе пользователей, стало общедоступным и поддерживает переписку, обмен файлами, аудио- и видеозвонки, а также групповые чаты. Запуск XChat как самостоятельного продукта означает отход от прежнего плана Маска собрать все сервисы в единое «суперприложение».

Источник изображения: @chat / x.com

Источник изображения: @chat / x.com

XChat — центральная часть стратегии компании, которая рассматривает соцсеть X как отправную точку для других продуктов: мессенджера, платёжного сервиса и прочих. Платёжное приложение тоже тестируется отдельно, но пока недоступно широкой аудитории. Владеющая X компания xAI принадлежит Маску через SpaceX и теперь делает ставку на набор приложений с разными точками контакта с пользователями — вместо прежнего плана собрать мессенджер, платежи, авторские материалы, шопинг и ИИ под одной крышей. Пользователи в X иронизируют над тем, что «суперприложение» Маска на практике превратилось в набор из трёх отдельных: X, Grok и XChat.

Источник изображения: @camolNFT / x.com

Источник изображения: @camolNFT / x.com

На старте XChat поддерживает личные и групповые чаты, аудио- и видеозвонки, обмен файлами. Компания также заявляет о защите конфиденциальности: пользователи могут редактировать и удалять сообщения для всех участников беседы, включать режим исчезающих сообщений и блокировать снимки экрана. X утверждает, что в приложении нет рекламы и механизмов отслеживания. Часть пользователей ранее усомнилась в заявлениях о конфиденциальности XChat, поскольку приложение привязывает к профилю владельца местоположение, список контактов, историю поиска и данные его страницы в X.

Источник изображения: @d_paulson203 / x.com

Источник изображения: @d_paulson203 / x.com

По заявлению компании, все сообщения защищены сквозным шифрованием, а доступ к ним — ПИН-кодом. Специалисты по безопасности ранее ставили эти утверждения под сомнение. Ещё при запуске XChat эксперты предупреждали, что приложение выглядит менее защищённым, чем другие мессенджеры со сквозным шифрованием. Теперь, когда XChat вышел как отдельное приложение, специалистам предстоит заново оценить его безопасность.

Источник изображения: @Design / x.com

Источник изображения: @Design / x.com

Помимо переписки, XChat станет площадкой для сообществ (Communities) X — компания решила закрыть эту функцию из-за низкой популярности и обилия спама. Это совпало с запуском XChat, что может подтолкнуть участников сообществ к установке нового приложения. «Это лишь начало того, что мы строим для обмена сообщениями», — написал ведущий дизайнер X Бенджи Тейлор (Benji Taylor).

Теги: xchat, мессенджеры, илон маск, соцсеть x, социальные сети
xchat, мессенджеры, илон маск, соцсеть x, социальные сети
Соцсеть X выпустила мессенджер XChat для iOS и отказалась от концепции единого «суперприложения» Илона Маска 7 мин.
