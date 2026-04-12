Соцсеть X запустит приложение XChat для iPhone и iPad с шифрованием, звонками и передачей документов 17 апреля

Соцсеть X Илона Маска (Elon Musk) выпустит отдельное приложение для переписки XChat на iPhone и iPad уже 17 апреля. Мессенджер будет доступен только владельцам аккаунтов в X и, по описанию Apple, предложит сквозное шифрование переписки, при котором доступ к сообщениям есть только у её участников, а также голосовые и видеозвонки, отправку документов, создание групповых чатов, редактирование и удаление отправленных сообщений, отсутствие рекламы и слежения за пользователем.

Судя по опубликованным в X скриншотах, приложение получило сдержанное оформление, в котором основной акцент сделан на активных чатах в «закрытом, сфокусированном пространстве, созданном для общения», как следует из пресс-релиза Apple. Первая версия приложения выйдет только на iPhone и iPad. Версии для Android-устройств на старте не будет.

Часть пользователей X усмотрела противоречие между заявлениями о конфиденциальности и тем, как приложение обращается с данными пользователей. Суть их претензий в том, что сервис, декларирующий защиту частной жизни, одновременно соотносит с конкретным человеком широкий массив сведений — от местоположения и списка контактов до истории поиска и данных его личной страницы.

В начале месяца Илон Маск раскритиковал политику конфиденциальности WhatsApp, однако в WhatsApp с этими заявлениями не согласились.

Сможет ли XChat привлечь аудиторию, достаточную для сопоставимой конкуренции с WhatsApp и Signal, пока неясно: ни один из этих мессенджеров не требует отдельной учётной записи на другой платформе.