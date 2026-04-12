Сегодня 12 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software ПО для мобильных устройств Соцсеть X запустит приложение XChat для ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Соцсеть X запустит приложение XChat для iPhone и iPad с шифрованием, звонками и передачей документов 17 апреля

Соцсеть X Илона Маска (Elon Musk) выпустит отдельное приложение для переписки XChat на iPhone и iPad уже 17 апреля. Мессенджер будет доступен только владельцам аккаунтов в X и, по описанию Apple, предложит сквозное шифрование переписки, при котором доступ к сообщениям есть только у её участников, а также голосовые и видеозвонки, отправку документов, создание групповых чатов, редактирование и удаление отправленных сообщений, отсутствие рекламы и слежения за пользователем.

Источник изображения: @chat / x.com

Источник изображения: @chat / x.com

Судя по опубликованным в X скриншотах, приложение получило сдержанное оформление, в котором основной акцент сделан на активных чатах в «закрытом, сфокусированном пространстве, созданном для общения», как следует из пресс-релиза Apple. Первая версия приложения выйдет только на iPhone и iPad. Версии для Android-устройств на старте не будет.

Источник изображения: @chat / x.com

Источник изображения: @chat / x.com

Часть пользователей X усмотрела противоречие между заявлениями о конфиденциальности и тем, как приложение обращается с данными пользователей. Суть их претензий в том, что сервис, декларирующий защиту частной жизни, одновременно соотносит с конкретным человеком широкий массив сведений — от местоположения и списка контактов до истории поиска и данных его личной страницы.

Источник изображения: @d_paulson203 / x.com

Источник изображения: @d_paulson203 / x.com

В начале месяца Илон Маск раскритиковал политику конфиденциальности WhatsApp, однако в WhatsApp с этими заявлениями не согласились.

Источник изображения: @elonmusk / x.com

Источник изображения: @elonmusk / x.com

Сможет ли XChat привлечь аудиторию, достаточную для сопоставимой конкуренции с WhatsApp и Signal, пока неясно: ни один из этих мессенджеров не требует отдельной учётной записи на другой платформе.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
xchat, x corp, илон маск, whatsapp, мессенджер
xchat, x corp, илон маск, whatsapp, мессенджер
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Соцсеть X запустит приложение XChat для iPhone и iPad с шифрованием, звонками и передачей документов 17 апреля 54 мин.
