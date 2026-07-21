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Acer озвучила цены на портативную консоль Predator Atlas 8 — от £1000 за версию с Arc G3

Британский офис компании Acer озвучил цены на новую портативную игровую консоль Predator Atlas 8, представленную на выставке Computex 2026. Устройство должно поступить в продажу в октябре в Великобритании по цене от £999,99 (около $1340). Так оценивается конфигурация приставки с 16 Гбайт ОЗУ LPDDR5X-7467, SSD на 512 Гбайт и батарей на 60 Вт·ч. Стоимость версии с 24 Гбайт ОЗУ начинается с £1099,99.

Источник изображений: Acer UK

Источник изображений: Acer UK

В продаже будут доступны конфигурации консоли с процессорами Intel Arc G3 и его более производительной модификацией Arc G3 Extreme. Чип Intel Arc G3 оснащен 14 вычислительными ядрами (2P+8E+4LPE) и встроенной графикой Arc B370 на базе 10 ядер Xe3. Вариант Arc G3 Extreme имеет ту же конфигурацию вычислительных ядер и оснащён встроенной графикой Arc B390 на базе 12 ядер Xe3.

Приставка не оснащена OLED-экраном. Устройство предлагает IPS-дисплей с разрешением 1920 × 1200 пикселей и соотношением сторон 16:10. Панель поддерживает переменную частоту обновления (VRR) от 48 до 120 Гц, яркость 500 кд/м2, обладает 100-процентным охватом цветового пространства sRGB и оснащена защитным стеклом Gorilla Glass Victus с антибликовым покрытием Corning DXC.

В оснащение приставки также входят два порта Thunderbolt 4, считыватель карт памяти UHS-II microSD и поддержка Wi-Fi 7. В качестве операционной системы используется Windows 11.

Источник изображения: VideoCardz

Источник изображения: VideoCardz

Ниже представлены конфигурации и цены устройства в Великобритании.

  • Predator Atlas 8 с Arc G3, 16 Гбайт ОЗУ и 512 Гбайт SSD — £999,99 (около €1160 или $1340);
  • Predator Atlas 8 с Arc G3, 24 Гбайт ОЗУ и 512 Гбайт SSD — £1099,99 (около €1276 или $1474);
  • Predator Atlas 8 Extreme c Arc G3 Extreme, 24 Гбайт ОЗУ и 1 Тбайт SSD — £1299,99 (около €1508 или $1742);
  • Predator Atlas 8 Extreme c Arc G3 Extreme, 32 Гбайт ОЗУ и 1 Тбайт SSD — £1499,99 (около €,740 или $2010).

Цены на приставку для рынка США и других стран пока не подтверждены.

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Теги: intel arc g3, портативная консоль, acer
intel arc g3, портативная консоль, acer
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