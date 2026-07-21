В LibreOffice раскритиковали не до конца открытые форматы Microsoft Office

Форматы файлов Microsoft Office создают зависимость от разработчика, потому что для пользователей усложняется переход между поставщиками, заявили в организации Document Foundation, ответственной за разработку программного пакета LibreOffice. Речь идёт о форматах на основе XML, таких как представленные в 2007 году DOCX и XLSX — преемники более открытых DOC и XLS.

На практике эти форматы работают как частично проприетарные форматы, потому что при попытке открывать эти файлы в других программах, в том числе LibreOffice, документы ведут себя иначе и могут иметь проблемы с форматированием. Microsoft избежала обвинений в том, что создала зависимость от поставщика, открыв стороннему ПО полный доступ к документам XML, но их функциональность может быть снижена. В зависимости от используемых инструментов могут по-разному отображаться шрифты, маркированные списки, заголовки, таблицы и другие элементы форматирования, что приводит к несогласованности в документах.

Проблему в Document Foundation охарактеризовали как «тихое и постоянное трение, из-за которого любая работа вне экосистемы Microsoft кажется немного некорректной, немного ненадёжной, немного непрофессиональной», и это не технический барьер в полном смысле слова. Для потребителей это может показаться просто неудобством, но для юридических фирм или больниц, которые хотят отказаться от продуктов Microsoft, это грозит серьёзными проблемами.

Ещё одна опасность — развивающиеся форматы документов, из-за которых некоторые файлы могут становиться нечитаемыми через десять или двадцать лет. В качестве альтернативы в Document Foundation предложили использовать открытый стандарт, в том числе Open Document Format (ODF). Цифровой суверенитет, считают в организации, — это не выбор в пользу Microsoft Office или LibreOffice, а возможность для компаний и потребителей свободно выбирать ПО, которым они будут пользоваться, без ненужных препятствий и барьеров.