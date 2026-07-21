Ветераны Criterion Games анонсировали гоночный боевик с открытым миром Wreckreation 2 в духе Burnout Paradise

Гоночная аркада с открытым миром Wreckreation от возглавляемой бывшим творческим руководителем Burnout Алексом Уордом (Alex Ward) студии Three Fields Entertainment получит продолжение, но уже от другой команды ветеранов забытой франшизы EA.

Британская студия When Tides Turn, основанная соучредителем Criterion Games Фионой Сперри (Fiona Sperry), объявила, во-первых, о своём существовании, а, во-вторых, о разработке Wreckreation 2. Анонсирующий трейлер прилагается.

События Wreckreation 2 развернутся в открытом мире Города Разбитых Сердец (Heartbreak City). На его широких улицах и извилистых эстакадах игрокам предстоит гоняться, выбивать соперников и рисковать — прямо как в Burnout Paradise.

Залог победы в Wreckreation 2 — не только самая быстрая траектория. Это ещё и чтение соперников, выбор подходящего момента для атаки, борьба за каждую позицию и готовность идти на такие риски, на которые не решатся другие.

По словам Сперри, Wreckreation 2 — результат шести месяцев прямого диалога с геймерами насчёт того, чего они хотят от современной гоночной аркады: «Мы делаем игру не только для игроков, но и вместе с ними».

Скриншоты

Обещают полное погружение, самобытные районы города, разнообразие типов заездов (гонки, охота, побег, погоня и так далее) и знакомый по первой игре редактор мира Live Mix. Пока для сиквела заявлен только английский язык.

Wreckreation 2 создаётся для PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S. Сроки выхода на данном этапе не уточняются. В отличие от первой части, будущий сиквел издаёт не THQ Nordic, а сами разработчики.