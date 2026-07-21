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Ветераны Criterion Games анонсировали гоночный боевик с открытым миром Wreckreation 2 в духе Burnout Paradise

Гоночная аркада с открытым миром Wreckreation от возглавляемой бывшим творческим руководителем Burnout Алексом Уордом (Alex Ward) студии Three Fields Entertainment получит продолжение, но уже от другой команды ветеранов забытой франшизы EA.

Источник изображений: When Tides Turn

Источник изображений: When Tides Turn

Британская студия When Tides Turn, основанная соучредителем Criterion Games Фионой Сперри (Fiona Sperry), объявила, во-первых, о своём существовании, а, во-вторых, о разработке Wreckreation 2. Анонсирующий трейлер прилагается.

События Wreckreation 2 развернутся в открытом мире Города Разбитых Сердец (Heartbreak City). На его широких улицах и извилистых эстакадах игрокам предстоит гоняться, выбивать соперников и рисковать — прямо как в Burnout Paradise.

Залог победы в Wreckreation 2 — не только самая быстрая траектория. Это ещё и чтение соперников, выбор подходящего момента для атаки, борьба за каждую позицию и готовность идти на такие риски, на которые не решатся другие.

По словам Сперри, Wreckreation 2 — результат шести месяцев прямого диалога с геймерами насчёт того, чего они хотят от современной гоночной аркады: «Мы делаем игру не только для игроков, но и вместе с ними».

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Обещают полное погружение, самобытные районы города, разнообразие типов заездов (гонки, охота, побег, погоня и так далее) и знакомый по первой игре редактор мира Live Mix. Пока для сиквела заявлен только английский язык.

Wreckreation 2 создаётся для PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S. Сроки выхода на данном этапе не уточняются. В отличие от первой части, будущий сиквел издаёт не THQ Nordic, а сами разработчики.

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Теги: wreckreation 2, when tides turn, гоночная игра, аркада
wreckreation 2, when tides turn, гоночная игра, аркада
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