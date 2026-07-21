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Xiaomi повысила прогноз по годовым продажам смартфонов — в компании ожидают стабилизации цен на память

Дефицит чипов памяти и резкое увеличение их стоимости вынудило производителей смартфонов поднять цены на свою продукцию, что сказалось на уровне продаж. Так компания Xiaomi в первом квартале 2026 года поставила на рынок 33,8 млн смартфонов, что на 19,2 % меньше по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Несмотря на это, вендор ожидает нормализации рынка, на фоне чего прогноз по продажам за весь год был увеличен с 90 млн до 110 млн смартфонов.

Источник изображения: gsmarena.com

Источник изображения: gsmarena.com

По данным осведомлённого источника в цепочке поставок, Xiaomi улучшила прогноз по годовым продажам смартфонов на фоне ожидания стабилизации цен на чипы памяти. При этом отмечается, что большая часть дополнительного объёма ожидаемых поставок будет приходиться на устройства начального уровня.

Более подробная информация не раскрывается, но в случае стабилизации цен на чипы памяти рынок смартфонов может начать восстанавливаться в обозримой перспективе. Более высокие цены на комплектующие и их дефицит привели к резкому росту цен на смартфоны. При этом некоторые продукты даже были отменены или вышли на рынок ограниченным тиражом.

Ещё в апреле руководство Xiaomi сообщало, что компания платит за комплект из 12 Гбайт ОЗУ и 512 Гбайт ПЗУ на 1500 юаней (около $220) больше, чем в первом квартале 2025 года. Остаётся лишь надеяться, что стоимость чипов памяти действительно стабилизируется, поскольку это в интересах как потребителей, так и производителей смартфонов и другой электроники.

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Теги: xiaomi, смартфон, продажи смартфонов
xiaomi, смартфон, продажи смартфонов
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