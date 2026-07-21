Астрономы впервые обнаружили двойную звёздную систему, где обе звезды взорвались как сверхновые

Возможно, что исследователи космоса впервые обнаружили двойную звёздную систему, подобную системе планеты Татуин из «Звёздных войн», в которой обе звезды превратились в сверхновые. Более половины всех известных астрономам звёздных систем включают в свой состав более одной звезды, особенно если речь идёт об особо массивных объектах. Но о возможном открытии системы, в которой обе звезды погибли в гигантских взрывах, учёные сообщили впервые.

Когда массивные звёзды сжигают все своё топливо, они погибают в гигантских взрывах, известных как сверхновые. Эти вспышки могут на короткое время затмить все остальные звёзды в галактике и часто оставляют после себя расширяющиеся горячие облака обломков, известные как остатки сверхновых. На сегодняшний день астрономы обнаружили около 300 таких остатков в нашей галактике.

По словам астронома Мильтиадиса Михаилидиса (Miltiadis Michailidis), учитывая, как часто массивные звёзды встречаются в двойных системах, «можно ожидать множество пар массивных звёзд, где обе звёзды взорвутся как сверхновые. Однако до сих пор этого не наблюдалось».

Одна из причин, по которой пары сверхновых могли остаться незамеченными, заключается в том, что, если звёзды находятся слишком близко друг к другу во время взрыва, остатки сверхновых могут выглядеть так же, как остаток от одного взрыва. Также возможна ситуация, при которой одна звезда, взорвавшаяся как сверхновая, может отбросить своего «партнёра» достаточно далеко, чтобы скрыть тот факт, что они когда-либо были парой.

Михаилидис и его коллеги изучили остаток сверхновой, известный как IC 443 («Туманность Медуза»), расположенный примерно в 6000 световых годах от Земли в созвездии Близнецов. IC 443 — один из наиболее изученных остатков сверхновой в галактике, поскольку ударные волны от взрыва столкнулись с облаками газа и пыли, образовав набор концентрических пузырчатых оболочек, подобно тому как падающая капля создаёт круговые волны на воде. К тому же поблизости нет множества других объектов, которые могли бы осложнить наблюдения.

Немецкая миссия ROSAT (Roentgen Satellite) впервые обнаружила по соседству с IC 443 объект G189.6+3.3 в 1994 году по его слабому рентгеновскому излучению, а российско-германская космическая обсерватория Spektrum Roentgen Gamma (SRG) позже чётко выявила оболочкообразные структуры внутри G189.6+3.3, что позволяет предположить, что этот объект также представляет собой остаток сверхновой.

Астрономы проанализировали данные, собранные более чем за 16 лет с помощью гамма-телескопа NASA Fermi, а также более ранние рентгеновские, оптические и радиоизмерения. Они обнаружили признаки того, что IC 443 и G189.6+3.3 столкнулись с одним и тем же межзвёздным водородным облаком, что указывает на их близкое расположение в космосе, при этом центры их взрывов находились на расстоянии примерно 30–50 световых лет друг от друга.

Исследователи утверждают, что вероятность случайного соседства двух не связанных между собой остатков сверхновых на таком расстоянии друг от друга составляет примерно один к тысяче. По их мнению, это открытие фактически является первым известным случаем обнаружения пары остатков сверхновых, образовавшихся в двойной звёздной системе.

Учёные подсчитали, что G189.6+3.3 старше IC 443: родительская звезда G189.6+3.3 взорвалась от 20 000 до 110 000 лет назад, тогда как IC 443 образовалась около 8000–9000 лет назад. Масса исходных звёзд могла в 20 и более раз превышать массу Солнца.

Эти новые данные могут помочь пролить свет на то, как массивные двойные звёзды эволюционируют, взаимодействуют и погибают. Например, дальнейший анализ G189.6+3.3 и IC 443 может показать, какой импульс первая звезда передала второй при своём взрыве. Учёные подробно изложили свои выводы 21 июля в журнале Nature Communications.