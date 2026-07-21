Психологический триллер Lost in the Roots от авторов No, I’m not a Human выйдет «совсем скоро» — сюжетный трейлер и запись на тестирование в Steam

Разработчики из российской студии Trioskaz, известной по нашумевшему хоррору No, I’m not a Human, при поддержке издателя Spaghetti Cat представили сюжетный трейлер приключения с элементами психологического триллера Lost in the Roots.

По сюжету молодая девушка Триша просыпается на чердаке чужого дома где-то в глуши — странный мужчина по имени Якоб похитил героиню и теперь заставляет её принимать неизвестные лекарства.

«Кто её похитил и зачем? На первый взгляд выхода нет, в тенях таится нечто ужасающее, а незнакомец уверяет, что пытается её спасти. От кого или чего?», — интригуют разработчики.

Дом затерян в загадочном Лесу, который обрёл сознание и является отражением самых тёмных воспоминаний. Чтобы спастись, придётся собрать воедино головоломку из разрозненных событий и узнать трагичную судьбу Якоба.

Обещают глубокую историю о страхе, чувстве вины, доверии и прощении, хитроумные головоломки, атмосферные мини-игры, озвучку диалогов, полную поддержку русского и английского языков. Новый трейлер прикреплён выше.

Скриншоты

По словам Trioskaz, Lost in the Roots — игра-мечта, к которой команда шла много лет. Работа над проектом началась ещё до выпуска No, I'm Not a Human, поэтому фанаты смогут заметить много общих тем и намёков.

Lost in the Roots выйдет уже «совсем скоро» на ПК. В ожидании выпуска пользователи могут записаться в добровольцы на предстоящее публичное тестирование — регистрация доступна на странице игры в Steam.