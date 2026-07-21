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Electronic Arts подтвердила дату анонса и главную звезду EA Sports FC 27

Как и предполагали недавние слухи, официальный анонс следующего флагманского футбольного симулятора из серии EA Sports FC (в прошлом FIFA) от американского издателя и разработчика Electronic Arts не заставит себя долго ждать.

Источник изображений: Electronic Arts

Источник изображений: Electronic Arts

В соответствии с предсказаниями авторитетного инсайдера billbil-kun презентация EA Sports FC 27 пройдёт до конца текущей недели — анонсирующий трейлер проекта дебютирует 23 июля в 19:00 по Москве.

Подробностями самой EA Sports FC 27 в Electronic Arts делиться до премьеры трейлера не намерены, но уже подтвердили футбольную звезду, которая украсит обложку издания Ultimate будущей игры.

Как стало известно, на обложке EA Sports FC 27 Ultimate Edition (см. изображение ниже) будет красоваться Килиан Мбаппе (Kylian Mbappe) — нападающий мадридского «Реала» и лучший бомбардир прошедшего Чемпионата мира по футболу.

«Впервые попасть на обложку EA Sports FC — крайне особенный момент. Для меня большая честь продолжить моё давнее сотрудничество с франшизой <...>. Жду не дождусь, когда игроки испытают FC 27», — заявил Мбаппе.

Стоит отметить, что Мбаппе уже украшал обложку футбольных симуляторов от Electronic Arts, но делал это ещё до того, как серия сменила название на EA Sports FC — французский футболист был звездой обложек FIFA 21, FIFA 22 и FIFA 23.

По данным billbil-kun, EA Sports FC 27 выйдет 25 сентября 2026 года на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, Nintendo Switch и Switch 2. Самое дорогое издание, помимо прочего, предложит ранний доступ к игре за восемь дней до релиза.

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Теги: ea sports fc 27, electronic arts, спортивный симулятор
ea sports fc 27, electronic arts, спортивный симулятор
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