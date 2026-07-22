Meta✴ запустит ИИ, который будет придумывать и рассказывать сказки на ночь

Meta✴ разрабатывает приложение StoryKit: искусственный интеллект генерирует детские сказки, используя в них любых персонажей, сеттинги, музыку и обучающие моменты. При наличии приложения родителям «не нужно писать ни единого слова», заверил разработчик.

Гигант соцсетей проводит пилотное тестирование StoryKit в нескольких странах и пытается узнать, будет ли оно востребовано у родителей, рассказал представитель компании ресурсу TechCrunch. StoryKit характеризуется как приложение для создания творческих историй, персонализированных, увлекательных детских книг; в нём есть фильтры безопасности на основе ИИ, отсутствуют социальные функции, и работать с ним могут только пользователи старше 18 лет.

Чтобы создать историю в приложении, сначала необходимо выбрать персонажа, например, сфотографировать человека или любимую игрушку ребёнка. Далее описать мир, в котором будет разворачиваться история и выбрать воспитательную цель — «вплести такие ценности как доброта, смелость или эмпатия, не превращая это в нравоучение».

Родители маленьких детей ведут насыщенную, изнурительную жизнь, и время от времени приходится укладывать непосед спать. Творческий потенциал человека остаётся выше, чем у ИИ, но идея приложения StoryKit может показаться заманчивой, особенно если ребёнок отвергает детские книги с полки и требует историю, в которой его любимые игрушки — черепаха и ёжик — оказались вовлечены в некую межгалактическую историю. Импровизировать не всегда просто, а ИИ всегда готов помочь.