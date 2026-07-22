Сегодня 22 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Переписки пользователей с DeepSeek оказа...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Переписки пользователей с DeepSeek оказалась общедоступны в поиске Google

Сеансы переписки пользователей с китайским чат-ботом с искусственным интеллектом DeepSeek проиндексировал поисковый сервис Google, обнаружили «Коммерсантъ» и РБК. В общем доступе оказались чаты, для которых создавались публичные ссылки.

Источник изображения: Solen Feyissa / unsplash.com

Источник изображения: Solen Feyissa / unsplash.com

Поиск Google добавил в выдачу переписку пользователей с DeepSeek — в неё вошли личные сообщения чат-боту и загруженные на платформу рабочие документы. Поисковик проиндексировал только те сеансы, которыми пользователи решили поделиться с другими: сервис предлагает возможность создавать публичные ссылки чатов. При этом DeepSeek предупреждает, что содержимое сможет прочитать любой человек, у которого окажется доступ к этой ссылке, а также рекомендует проверять наличие конфиденциальной информации.

Закрытой информации в открытых переписках пользователей с DeepSeek обнаружить пока не удалось, нет возможности и скачивать приложенные документы. Но сервис предлагает сформировать новый запрос к ИИ и продолжить диалог. Доступ к чужим учётным записям и возможность читать закрытую историю запросов в DeepSeek отсутствует. Это не первый инцидент подобного рода: в 2023 году поиск Google проиндексировал аналогичные публичные ссылки на переписку пользователей с ChatGPT — тогда проблема оказалась связана с ошибкой в библиотеке с открытым исходным кодом.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
DeepSeek готовится привлечь новые миллиарды — оценка стартапа вырастет до $71 млрд
Основатель DeepSeek стал богатейшим разработчиком ИИ-моделей в истории
Китайская DeepSeek тайно разрабатывает собственный чип для инференса ИИ
OpenAI представила программу «ChatGPT для малого бизнеса»
OpenAI признала «причастность» своих ИИ-моделей к взлому платформы Hugging Face
Власти США и КНР проведут переговоры по регулированию ИИ в сентябре
Теги: google, deepseek, ии
google, deepseek, ии
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Джеймс Уэбб» обнаружил на Титане и Плутоне неизвестную науке органику
OpenAI разработала ИИ для выполнения длительных задач, и тот вышел из-под контроля
Китайцы в сто раз ускорили производство фотонных чипов методом ионно-лучевой литографии
Electronic Arts подтвердила дату анонса и главную звезду EA Sports FC 27
Внутри Cybercab нашли антенну Starlink, хотя автопилоту Tesla интернет вроде бы не нужен
Владелец Dungeons & Dragons списал 56 миллионов долларов из-за отмены игр и сделает ставку на крупные франшизы 28 мин.
Франция запретит соцсети детям до 15 лет 2 ч.
Переписки пользователей с DeepSeek оказалась общедоступны в поиске Google 2 ч.
Meta запустит ИИ, который будет придумывать и рассказывать сказки на ночь 2 ч.
Apple устранила уязвимость сервиса Hide My Email, раскрывающие настоящие адреса электронной почты 2 ч.
Разработчики The Blood of Dawnwalker показали прохождение квеста с кровожадной зубной феей 2 ч.
Почти как в No Man’s Sky: моддер реализовал в Starfield бесшовные взлёты с планет 3 ч.
OpenAI представила программу «ChatGPT для малого бизнеса» 4 ч.
OpenAI признала «причастность» своих ИИ-моделей к взлому платформы Hugging Face 7 ч.
Власти США и КНР проведут переговоры по регулированию ИИ в сентябре 7 ч.
WEKA представила хранилища WEKApod 3 с эффективной ёмкостью до 1,1 Эбайт для ИИ-задач 37 мин.
Новости о предстоящих сокращениях в Intel подстегнули акции к росту почти на 9 % 2 ч.
Northrop отправила в космос робота-механика для починки спутников — он будет устанавливать им новые движки 2 ч.
США решили ускориться с внедрением аэротакси и сверхзвуковых самолётов 2 ч.
Apple начнёт сдавать электронику в аренду, чтобы подстегнуть продажи 2 ч.
Видеообзор робота-пылесоса Midea VCR V15 EVO ULTRA 3 ч.
Nvidia утверждает, что все её крупнейшие клиенты уже используют серверы на основе Vera Rubin 4 ч.
Два новых независимых директора OpenAI имеют богатый опыт работы на финансовом рынке 4 ч.
Тайваньская Wistron начнёт выпускать для Nvidia в США серверы с новейшими чипами Vera Rubin 5 ч.
Новая статья: Обзор HUAWEI WATCH Kids X1 Pro: самые умные детские часы 11 ч.