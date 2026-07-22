Переписки пользователей с DeepSeek оказалась общедоступны в поиске Google

Сеансы переписки пользователей с китайским чат-ботом с искусственным интеллектом DeepSeek проиндексировал поисковый сервис Google, обнаружили «Коммерсантъ» и РБК. В общем доступе оказались чаты, для которых создавались публичные ссылки.

Поиск Google добавил в выдачу переписку пользователей с DeepSeek — в неё вошли личные сообщения чат-боту и загруженные на платформу рабочие документы. Поисковик проиндексировал только те сеансы, которыми пользователи решили поделиться с другими: сервис предлагает возможность создавать публичные ссылки чатов. При этом DeepSeek предупреждает, что содержимое сможет прочитать любой человек, у которого окажется доступ к этой ссылке, а также рекомендует проверять наличие конфиденциальной информации.

Закрытой информации в открытых переписках пользователей с DeepSeek обнаружить пока не удалось, нет возможности и скачивать приложенные документы. Но сервис предлагает сформировать новый запрос к ИИ и продолжить диалог. Доступ к чужим учётным записям и возможность читать закрытую историю запросов в DeepSeek отсутствует. Это не первый инцидент подобного рода: в 2023 году поиск Google проиндексировал аналогичные публичные ссылки на переписку пользователей с ChatGPT — тогда проблема оказалась связана с ошибкой в библиотеке с открытым исходным кодом.