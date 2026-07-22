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Больше не запустится на «картошке»: Mojang повысила системные требования Minecraft: Java Edition

Разработчики из шведской Mojang Studios (принадлежит Xbox) сообщили о повышении минимальных и рекомендуемых системных требований блоковой песочницы Minecraft в издании Java Edition.

Источник изображений: Xbox

Источник изображений: Xbox

Напомним, Minecraft: Java Edition представляет собой оригинальную версию Minecraft для ПК, дебютировавшую в 2009 году. За прошедшие с тех пор 17 лет игра серьёзно изменилась, что теперь нашло отражение в системных требованиях.

По словам Mojang, предыдущие системные требования Java Edition базировались на устаревших графических технологиях и не соответствуют потребностям Minecraft для корректной работы на сегодняшний день.

Новые системные требования Minecraft: Java Edition для ПК и Mac выглядят следующим образом:

Минимальные требования (1080p, 30 кадров/с, уровень графики Fast)

  • ОС: Windows 10 (64 бит), Linux (64 бит) или macOS 12;
  • процессор: Intel Core i3-10100, AMD Ryzen 3 3100, Qualcomm Snapdragon X или Apple M1;
  • видеокарта: Nvidia GeForce GTX 950, AMD Radeon RX 460, Intel Arc A310, Intel Core i5-6400, Qualcomm Snapdragon X или Apple M1;
  • оперативная память: 8 Гбайт (с дискретным ГП) или 12 Гбайт (с интегрированным ГП).

Рекомендуемые требования (1080p, 60 кадров/с, уровень графики Fancy)

  • ОС: Windows 11 (64 бит), Linux (64 бит) или macOS 14;
  • процессор: Intel Core i5-12400, AMD Ryzen 5 5600 или Apple M2 Pro;
  • видеокарта (1440p): Nvidia GeForce RTX 2060, AMD Radeon RX 5600 XT, Intel Arc A580 или Apple M2 Pro;
  • видеопамять: 6 Гбайт;
  • оперативная память: 16 Гбайт.

Обязательным условием для корректной работы Minecraft: Java Edition теперь является поддержка видеокартой Vulkan 1.3. На конфигурациях ниже минимальной функциональность игры Mojang гарантировать не может.

Как подчеркнули в Mojang, даже после повышения системные требования Java Edition не сравнятся с «аппетитами» современных игр класса AAA. Minecraft всё ещё не нужен высокопроизводительный ПК или передовая видеокарта.

Поддержка устаревшего оборудования ограничивает возможности Mojang по модернизации внутренних процессов. Обновление системных требований позволит студии и дальше улучшать Minecraft.

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Теги: minecraft, mojang studios, песочница
minecraft, mojang studios, песочница
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