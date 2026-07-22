Популярность публичного Wi-Fi в России взлетела в 3,5 раза на фоне перебоев мобильного интернета

На фоне проблем с мобильным интернетом в России продолжает расти популярность Wi-Fi в общественных местах. Количество подключений к публичным городским сетям Wi-Fi в первом полугодии 2026 года увеличилось в 3,5 раза — до 4,1 млрд сессий — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные компании Hot-WiFi — оператора публичного Wi-Fi, который проанализировал динамику подключений пользователей в центральных районах Москвы.

Объём трафика в публичных сетях Wi-Fi за первые шесть месяцев нынешнего года вырос в 2,8 раза по сравнению с первым полугодием 2025 года и составил 3,6 млн Гбайт. Пользователи активно потребляют цифровые сервисы во всех типах городских пространств, включая кафе, торговые центры, гостиницы, транспортные узлы и бизнес-центры.

Отдельно в Hot-WiFi оценили динамику подключений к публичным сетям Wi-Fi в Москве. По данным компании, в столице за первое полугодие пользователи подключались к таким сетям в 3,4 раза чаще (611 млн раз), чем годом ранее. Общий объём переданного трафика в Москве превысил 548 тыс. Гбайт, что в 2,8 раза больше по сравнению с аналогичным показателем за первые шесть месяцев 2025 года.

Объём переданного трафика в публичных сетях Wi-Fi на железнодорожных вокзалах и станциях за отчётный период составил 3467 Тбайт, что на 77 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом рассказал представитель компании «Транстелеком», которая по заказу РЖД обеспечивает доступ к Wi-Fi на железнодорожных вокзалах и станциях. Число сессий выросло в 2,2 раза — до 9,2 млн подключений.

В «Ростелекоме» сообщили, что число уникальных пользователей публичных интернет-сетей в первом полугодии выросло в 3,5 раза по сравнению с первыми шестью месяцами 2025 года, однако абсолютные показатели озвучены не были. При этом объём трафика вырос несущественно, добавил представитель оператора. В «Билайне» подтвердили кратный рост числа авторизаций и объёмов потребляемого трафика в публичных интернет-сетях, но точные данные также не привели.

В «МегаФоне» рассказали о положительной динамике подключений к корпоративным сетям Wi-Fi с функцией авторизации пользователей. Вместе с этим растёт спрос на домашний интернет, где число подключений физических лиц выросло на 18 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В «Билайне» отметили рост объёма домашнего интернет-трафика на 15 % в первом полугодии 2026 года по сравнению с первыми шестью месяцами прошлого года.

Директор по развитию и эксплуатации услуг связи «Телеком-биржи» Анастасия Биджелова считает, что рекордный рост использования публичного Wi-Fi в нынешнем году является следствием ограничений мобильного интернета в Москве и других регионах страны. Когда мобильный интернет временно недоступен, миллионы пользователей переходят в общественные сети — в метро, кафе, бизнес-центрах и других местах. На этом фоне публичные сети Wi-Fi превратились из дополнительной опции в критически важную инфраструктуру. Одновременно бизнес вынужден перестраиваться: операторы связи увеличивают пропускную способность точек доступа, а ретейлеры и заведения общественного питания используют стабильный Wi-Fi как один из инструментов привлечения и удержания клиентов.