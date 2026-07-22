Samsung представила на мероприятии Galaxy Unpacked в Лондоне складной смартфон Galaxy Z Fold8, отличительной особенностью которого стал уникальный формат: в сложенном виде он предлагает небольшой внешний экран с соотношением сторон 16:9, а в разложенном появляется дисплей с привычными «планшетными» пропорциями 4:3.

Корейский производитель поставил задачу выпустить складной смартфон, который адаптируется к большинству вариантов использования: внешний экран удобен для уведомлений, а внутренний обеспечивает комфорт при чтении, играх и просмотре медиаконтента. Кроме того, теперь это самый лёгкий смартфон в семействе Galaxy Z Fold.

В сложенном виде Samsung Galaxy Z Fold8 предлагает «усечённый» по сравнению с современными моноблоками 5,5-дюймовый дисплей с соотношением сторон 10:16 и разрешением 1248 × 1972 пикселей. На этом экране удобно общаться в мессенджерах, просматривать соцсети, искать информацию и посещать платформы коротких роликов. В раскрытом виде появляется основной 7,6-дюймовый экран с разрешением 2448 × 1848 пикселей; обе панели имеют частоту обновления 120 Гц и яркость до 3000 кд/м2.

Прочность конструкции Samsung Galaxy Z Fold8 обеспечивает новая технология Flex Titanium: в складном дисплее используются титановая плёнка и титановая пластина; производитель также усовершенствовал работу шарнира, оптимизировал натяжение дисплея и магнитные элементы. Смартфон оснащён двумя 50-мегапиксельными камерами в основном блоке и двумя фронтальными 10-мегапиксельными камерами в сквозных вырезах внешнего и внутреннего дисплеев. Поддерживается одновременная съёмка на основную и фронтальную камеры.

Смартфон работает на специальной версии процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy; высокую производительность обеспечивают 12 или 16 Гбайт оперативной памяти; объём встроенного накопителя составляет 256, 512 Гбайт или 1 Тбайт. Ёмкость аккумулятора составляет 4800 мА·ч, проводная зарядка поддерживает мощность 45 Вт, также предусмотрены беспроводная и обратная беспроводная зарядка. Металлический корпус Samsung Galaxy Z Fold8 имеет защиту по стандарту IP48, позволяющую устройству выдерживать погружение в воду на глубину до 1,5 м.

Операционной системой выступает актуальная Android 17 с широким набором функций искусственного интеллекта, в том числе Gemini Intelligence с поддержкой функций ИИ-агента. Также предусмотрены проактивная функция «ИИ-подсказки», предлагающая действия в зависимости от потребностей пользователя, и сводки актуальных событий «Мой день» с расширенными сценариями, настраиваемыми карточками и персонализированными рекомендациями.

Samsung Galaxy Z Fold8 имеет габариты 161,4 × 123,9 × 4,5 мм и массу 201 г. Смартфон предлагается в лавандовом, графитовом и кремовом цветах. Цена зависит от конфигурации: вариант с 12/256 Гбайт памяти российские ретейлеры оценили в 149 999 руб., с 12/512 Гбайт — в 179 999 руб., а старшая версия с 16 Гбайт оперативной памяти и накопителем объёмом 1 Тбайт поступит в продажу по цене 229 999 руб.