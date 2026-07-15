Титан против складок: Samsung усилила складные дисплеи технологией Flex Titanium

Samsung рассказала о технологии Flex Titanium, которая поможет повысить прочность складных дисплеев, а складки станут не такими заметными. Эта технология используется в устройствах нового поколения, которые дебютируют на презентации Galaxy Unpacked уже 22 июля.

Чтобы создать дисплей, способный обеспечить качественное изображение и лучше выдерживать повседневное использование, в Samsung применили новый подход к проектированию конструкции. Потребовался материал, достаточно прочный, чтобы выдерживать внешние удары, достаточно гибкий, чтобы переносить многократные циклы складывания, и достаточно тонкий, чтобы поместиться в ограниченном пространстве конструкции. Оптимальным выбором оказался титан, известный своей прочностью и износостойкостью. Единственной проблемой оказалась его жёсткость, поэтому инженеры Samsung использовали его в двух компонентах, разместив под OLED-дисплеем плёнку из титанового сплава и титановую пластину.

Плёнка из титанового сплава поддерживает дисплей изнутри, располагаясь под OLED-панелью. По сравнению с полимерной плёнкой она обеспечивает в 20 раз бо́льшую механическую жёсткость. Благодаря процессу точной прокатки материал удалось сделать очень тонким — примерно втрое тоньше среднего человеческого волоса, благодаря чему удалось уменьшить толщину панели дисплея. Под ней расположена титановая пластина — гибкая структура, которая поддерживает модуль дисплея снизу. Благодаря передовой технологии обработки отверстий она обеспечивает прочное соединение с модулем дисплея, устраняя воздушные зазоры между ним и клеем на пластине. Эта конструкция обеспечивает стабильную поддержку дисплея в развёрнутом состоянии, сохраняя при этом гибкость, необходимую для многократного складывания.

Наконец, производитель интегрировал в дисплей органические материалы нового поколения, в результате чего изображение стало более ярким, а энергопотребление снизилось, повысив энергоэффективность устройства в целом. Более подробно Samsung пообещала рассказать о технологии Flex Titanium на мероприятии Galaxy Unpacked, которое состоится 22 июля.