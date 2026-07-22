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ИИ-ассистент Samsung Health Assistant даст ответы на все вопросы пользователя о его здоровье

Samsung представила ИИ-ассистента Health Assistant — полностью интегрированного персонального помощника по здоровью на базе ИИ для пользователей приложения Samsung Health, предназначенного для отслеживания показателей здоровья и физической активности. В настоящее время он доступен в бета-версии для отдельных пользователей приложения Samsung Health в США.

Источник изображения: samsung.com

Источник изображения: samsung.com

Компания сообщила, что Health Assistant помогает пользователям достигать своих целей в области обеспечения здоровья и профилактики заболеваний, объединяя важные данные о здоровье с аналитическими сведениями, что позволяет пользователям получать исчерпывающую информацию о состоянии организма, а также подробные персонализированные рекомендации по поддержанию здоровья.

Health Assistant объединяет информацию о здоровье пользователя из пяти основных направлений оздоровления Samsung Health — сон, активность, питание, самоосознанность и жизненно важные показатели — и преобразует эти данные в «значимые, действенные рекомендации, объясняя при этом, как каждая переменная влияет на другие».

Также Health Assistant выявляет закономерности и сигналы, которые пользователи могли пропустить, и предоставляет «рекомендации, проверенные командой врачей и сертифицированных специалистов по здоровью».

Сообщается, что в дальнейшем Health Assistant будет использовать коучинг, чтобы помочь пользователям «достигать целей посредством изменения поведения, а также более широкий набор услуг, доступных в Samsung Health, таких, как управление весом». Также будет использоваться механизм персональных данных (Personal Data Engine, PDE) в качестве контекста для предоставления персонализированных ответов, учитывающих расписание и предпочтения пользователя.

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Теги: samsung, ии, ии-помощник
samsung, ии, ии-помощник
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