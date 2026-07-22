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ИИ добрался до Гомера: Маск пообещал до конца года полнометражную экранизацию «Одиссеи» от Grok

Экранизировать «Одиссею» взялась команда Илона Маска (Elon Musk), используя для этого ИИ-видеогенератор Grok Imagine. В социальной сети X Маск сообщил, что полнометражная экранизация «Одиссеи» Гомера выйдет до конца текущего года. Предпринимателя не смущает тот факт, что организаторы «Оскара» отказались давать награды ИИ-сценаристам и актёрам. Возможный успех важнее мнения бюрократов и лишний повод задуматься о совместном существовании человека и ИИ.

Источник изображения: X

Источник изображения: X/@heavypulp

По словам Маска, фильм должен быть «исторически точным» и сохранить верность творчеству Гомера. Заявление появилось после публикации под аккаунтом Heavy Pulp примерно трёхминутной сцены, сгенерированной средствами Grok Imagine. В ролике показан ряд зарисовок и диалог Одиссея и Калипсо, уговаривающей его остаться с ней и обрести вечную молодость.

Маск перепостил ролик, но не сообщил ни предполагаемую продолжительность картины, ни бюджет, состав авторов, способ распространения или точную дату премьеры. Поэтому пока речь идёт именно о некотором публичном обещании, а не об официально запущенном кинопроизводстве.

Основой проекта должна стать модель Grok Imagine Video 1.5, которую xAI открыла через API 3 июня 2026 года. Она превращает исходное изображение в ролик продолжительностью до десяти секунд и разрешением до 720p, позволяет текстом задавать движение камеры, темп сцены, атмосферные эффекты и звуковое оформление. Разработчики отдельно подчёркивают возможность последовательно создавать отдельные кадры и склеивать их в более длинные сцены с относительно единым визуальным стилем.

Нетрудно понять, что обещание Маска было приурочено и прозвучало на фоне выхода в прокат 17 июля «Одиссеи» Кристофера Нолана с Мэттом Деймоном, Томом Холландом, Шарлиз Терон и другими актёрами. Картина стоимостью около $250 млн была полностью снята крупноформатными камерами IMAX и за первый мировой уик-энд собрала $264,1 млн. Маск ранее критиковал экранизацию Нолана за современную речь персонажей и за выбранных актёров, поэтому проект Grok фактически позиционируется как альтернативная, а точнее едва ли не буквальная версия эпоса. Остаётся только догадываться, что из этого получится. ИИ пока не умеет толком играть в долгую, хотя короткие сцены действительно впечатляют.

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Теги: экранизация, искусственный интеллект
экранизация, искусственный интеллект
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