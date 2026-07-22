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Две трети предпринимателей считают наивность сотрудников главной причиной распространения кибератак на бизнес

Каждый второй предприниматель уверен, что проблема киберугроз для бизнеса становится все более актуальной. К такому выводу пришли аналитики проекта Кибердом по результатам исследования, проведённого совместно с компанией «Билайн». Исследование показало: 48 % предпринимателей считают, что справиться с кибератаками поможет популяризация знаний о кибербезопасности в бизнес-среде, еще 42 % ждут больше доступного обучения по кибербезу.

Источник изображения: Israel Andrade/unsplash.com

Источник изображения: Israel Andrade/unsplash.com

Предприниматели осознают значимость киберугроз для бизнеса, при этом 35 % считают, что она осталась на уровне прошлого года, а 20 % уверены: в 2026-м опасность только выросла. Киберинциденты — главный драйвер в усилении защиты бизнеса. Так, 43 % респондентов отметили, что громкие случаи кибератак на рынке мотивируют их активнее заниматься безопасностью компании. Столько же усиливают кибербезопасность бизнеса, основываясь на собственном опыте, особенно если он сопровождался ущербом. Чуть меньше респондентов (37 %) опасается за безопасность данных своих клиентов, почти треть (30 %) напугана уголовными делами о халатности и утечками данных, а каждый четвертый представитель бизнеса (22 %) полагается на аудит кибербезопасности: наличие угроз мотивирует незамедлительно заняться защитой.

Почему хакеры атакуют: причины распространения кибератак глазами предпринимателей

По мнению опрошенных, основная причина атак — низкая киберкультура. Так, 61 % отмечают наивность и недостаточную квалификацию сотрудников в этом вопросе, 35 % — плохую осведомленность руководства. Больше половины (52 %) считают, что сотрудники сами создают потенциальные угрозы, так как используют личные цифровые устройств и небезопасные сети.

Еще 43 % респондентов видят причину кибератак в широкой цифровизации бизнеса. Они полагают, что бизнес использует все больше цифровых инструментов, каждый из которых может стать потенциальным источником опасности. При этом треть предпринимателей (35 %) отмечает нехватку ресурсов на обеспечение защиты.

Меры безопасности: как победить мошенничество

Среди наиболее распространенных средств защиты — антивирусы, они есть у 73 % организаций МСП. Чтобы обезопасить бизнес-сервисы от несанкционированного входа, 58 % предпринимателей следят за надежностью используемых паролей, 10 % применяют многофакторную аутентификацию. В 38 % компаний внедрены системы резервного копирования данных, чтобы снизить риск их потери в случае атаки. А 15 % используют защищенные облачные сервисы и экосистемы. Сервисы кибербезопасности по подписке рассматривают 33 % участников опроса, а 15 %, наоборот, не доверяют им и считают, что безопасность — задача штатных сотрудников. Ровно половина респондентов не определилась со своим отношением к покупке таких сервисов.

Предприниматели понимают важность знаний по кибербезопасности. По мнению 4 8%, победить кибермошенничество поможет популяризация знаний по ИБ в бизнес-среде и обществе. Так, 35 % предпринимателей хотят видеть больше профессиональных сообществ по киберзащите бизнеса, а 42 % ждут более доступного обучения. При этом регулярное повышение квалификации сотрудников в области кибергигиены уже есть у 30 % организаций МСП. Также опрошенные отметили важность мер со стороны государства: 42 % выступают за повышение роли регулятора в борьбе с кибермошенниками.

Ольга Орденова, руководитель бизнес-клуба Кибердома: «Результаты исследования показали: малый и средний бизнес меняет свое отношение к кибербезопасности. Предприниматели осознают, что киберугрозы актуальны для всех, а не только для крупного бизнеса. При этом зачастую у небольших компаний не хватает знаний и ресурсов для того, чтобы обеспечить необходимый уровень безопасности. Для помощи малому и среднему бизнесу в рамках бизнес-клуба Кибердома работает проект CyberLink, где наши резиденты, эксперты в области кибербезопасности, помогают предпринимателям из других отраслей сделать чекап по цифровой гигиене и наметить шаги по внедрению простых, но эффективных решений для своего бизнеса. В клубе работает система менторства для предпринимателей, готовых сделать свой бизнес защищённее и устойчивее».

Валерия Орлова, директор по работе с микробизнесом, «Билайн бизнес»: «Малый бизнес сегодня активно цифровизируется: предприниматели внедряют все больше цифровых сервисов для развития своего дела, а вместе с этим растут и киберриски. При этом большинство предпринимателей не могут позволить себе собственных специалистов по информационной безопасности и выделить время на сложное обучение. Поэтому сегодня особенно важно предлагать понятные решения, которые легко внедрить и просто использовать. Именно доступные сервисы помогают сделать кибербезопасность частью повседневной работы бизнеса».

Алексей Волков, вице-президент по информационной безопасности «Билайна»: «По мере цифровизации бизнеса растет и количество точек входа для злоумышленников — от облачных сервисов и корпоративной почты до мобильных устройств сотрудников. Поэтому сегодня важно не полагаться на одно средство защиты, а выстраивать комплексную систему безопасности: использовать многофакторную аутентификацию, резервное копирование, защиту конечных устройств, сетевого периметра и корпоративной почты, а также регулярно обучать сотрудников основам кибергигиены. Для малого и среднего бизнеса особенно востребованы сервисы по подписке, которые позволяют получить профессиональную защиту без создания собственной ИБ-команды. В “Билайне” мы развиваем именно такой подход, предлагая бизнесу комплексные облачные сервисы кибербезопасности, которые помогают повысить уровень защиты без существенных капитальных затрат».

Чего боится бизнес

По мнению 58 % участников опроса, самую большую опасность представляют вредоносные программы, 40% опасаются бот-атак.

Мошенничества с использованием ИИ и дипфейков боятся 35 % опрошенных, 33 % — телефонного шантажа. Еще 18 % опасаются методов социальной инженерии, которые основаны на манипуляции людьми для получения чувствительной информации и выполнения действий, например перевода денег или установки вредоносного ПО. Все чаще эти методы применяются преступниками в цифровом пространстве.

Более того, почти половина предпринимателей (48 %) считает небезопасной облачную инфраструктуру и боится утечек из облака. Из-за этого треть опрошенных (33 %) предпочитает размещать инфраструктуру на локальных серверах, так как она находится под контролем компании. Однако 42 % респондентов не видят разницы между физической и облачной инфраструктурой.

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Теги: исследование, кибербезопасность, кибератака, информационная безопасность
исследование, кибербезопасность, кибератака, информационная безопасность
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