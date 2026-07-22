Сегодня 22 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software IM-клиенты Джек Дорси представил конкурента Slack и...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Джек Дорси представил конкурента Slack и GitHub — открытый мессенджер Buzz с ИИ-агентами и вайб-кодингом

Соучредитель платформ Twitter и Block Джек Дорси (Jack Dorsey) анонсировал приложение под названием Buzz. Платформа выступает конкурентом одновременно корпоративному мессенджеру Slack и репозиторию GitHub — она предлагает рабочие чаты, объединяя коллег и ИИ-агентов.

Источник изображения: buzz.xyz

Источник изображения: buzz.xyz

Мессенджер Buzz «независим от модели, децентрализован, самодостаточен и имеет открытый исходный код». Разработчиком платформы выступила компания Джека Дорси Block, которая также управляет такими продуктами как Square, Cash App, Afterpay и Tidal. Современные стартапы всё чаще используют в работе агентов с искусственным интеллектом, но сотрудникам может быть непросто вести совместную работу на разных платформах, поэтому Buzz предполагает присутствие нескольких рабочих процессов в едином пространстве. Мессенджер очень похож на Slack, но здесь есть встроенные ИИ-агенты и возможность управлять проектами на GitHub в одном окне.

Платформа поставляется с открытым исходным кодом, и разработчики могут настраивать инстансы Buzz под рабочие процессы своих компаний. Для новых организаций, которые не успели укорениться в традиционных корпоративных мессенджерах вроде Slack, приложение Buzz может оказаться достойным внимания. Разработчики, однако, предупреждают, что сервис находится на «ранней стадии», поэтому и торопиться с его внедрением пока не следует. Исходный код платформы опубликован на GitHub, есть десктопные клиенты для Apple macOS, Microsoft Windows и Linux.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Max обошёл Telegram по месячной аудитории, но её прирост почти остановился
Дуров анонсировал «крупнейший в истории человечества» запуск криптокошелька — Gram встроят в Telegram
Telegram получил мощный редактор статей, сообщества и 350 млн GIF
WhatsApp готовит собственное облако для резервных копий чатов
Короткие ссылки Telegram снова работают: домен t.me восстановился спустя сутки после отключения
Apple научила iOS 26.6 предупреждать об опасных сообщениях в iMessage
Теги: buzz, мессенджер, ии-агент, open source
buzz, мессенджер, ии-агент, open source
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Дуров анонсировал «крупнейший в истории человечества» запуск криптокошелька — Gram встроят в Telegram
ИИ вдохнул новую жизнь в жёсткие диски — производители HDD срочно расширяют мощности
ИИ добрался до Гомера: Маск пообещал до конца года полнометражную экранизацию «Одиссеи» от Grok
Переписки пользователей с DeepSeek оказалась общедоступны в поиске Google
«Джеймс Уэбб» обнаружил на Титане и Плутоне неизвестную науке органику
Массовые увольнения в Xbox ударили по магазину микротранзакций The Elder Scrolls Online 14 мин.
В WhatsApp появились новые функции, «соответствующие образу жизни пользователей» 32 мин.
Claude теперь может обучаться рутинным процессам, просто наблюдая, как их выполняет пользователь 34 мин.
Китай нацелился на активное внедрение IPv6 и адаптировал его для слежки за пользователями 38 мин.
Из Xbox сбежал вице-президент по разработке всего через два месяца после назначения 39 мин.
Джек Дорси представил конкурента Slack и GitHub — открытый мессенджер Buzz с ИИ-агентами и вайб-кодингом 42 мин.
Две трети предпринимателей считают наивность сотрудников главной причиной распространения кибератак на бизнес 59 мин.
Бесплатное дополнение On the Trail: Deep Water к суровому альпинистскому приключению Cairn не выйдет 13 августа 59 мин.
ИИ-ассистент Samsung Health Assistant даст ответы на все вопросы пользователя о его здоровье 4 ч.
Больше не запустится на «картошке»: Mojang повысила системные требования Minecraft: Java Edition 6 ч.
Канадские учёные научились печатать контактные линзы на 3D-принтере 34 мин.
Представлен упрочнённый кнопочный телефон Nokia 123 Shield, у которого даже нет поддержки LTE 36 мин.
Raspberry Pi выпустила 10-дюймовый сенсорный экран Raspberry Pi Touch Display 2 за $80 39 мин.
NVIDIA повысила цены на модули Jetson: некоторые подорожали вдвое 2 ч.
Зона недоступности: сбой облака Google Cloud в Нидерландах продлился почти 15 часов из-за проблем питания и охлаждения в ЦОД 2 ч.
Представлены смарт-часы Samsung Galaxy Watch Ultra2 и Galaxy Watch9 с очень яркими экранами 2 ч.
Официально представлены умные очки Samsung Smart Glasses — с Android XR, Snapdragon и Gemini 3 ч.
Новая статья: Первый взгляд на складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra и Galaxy Z Flip8 3 ч.
Представлена раскладушка Samsung Galaxy Z Flip8 с чипом Exynos 2600 и ценой от 105 000 рублей 3 ч.
Представлен широкоэкранный смартфон-книжка Samsung Galaxy Z Fold8 — от 150 тыс. рублей 3 ч.