Джек Дорси представил конкурента Slack и GitHub — открытый мессенджер Buzz с ИИ-агентами и вайб-кодингом

Соучредитель платформ Twitter и Block Джек Дорси (Jack Dorsey) анонсировал приложение под названием Buzz. Платформа выступает конкурентом одновременно корпоративному мессенджеру Slack и репозиторию GitHub — она предлагает рабочие чаты, объединяя коллег и ИИ-агентов.

Мессенджер Buzz «независим от модели, децентрализован, самодостаточен и имеет открытый исходный код». Разработчиком платформы выступила компания Джека Дорси Block, которая также управляет такими продуктами как Square, Cash App, Afterpay и Tidal. Современные стартапы всё чаще используют в работе агентов с искусственным интеллектом, но сотрудникам может быть непросто вести совместную работу на разных платформах, поэтому Buzz предполагает присутствие нескольких рабочих процессов в едином пространстве. Мессенджер очень похож на Slack, но здесь есть встроенные ИИ-агенты и возможность управлять проектами на GitHub в одном окне.

Платформа поставляется с открытым исходным кодом, и разработчики могут настраивать инстансы Buzz под рабочие процессы своих компаний. Для новых организаций, которые не успели укорениться в традиционных корпоративных мессенджерах вроде Slack, приложение Buzz может оказаться достойным внимания. Разработчики, однако, предупреждают, что сервис находится на «ранней стадии», поэтому и торопиться с его внедрением пока не следует. Исходный код платформы опубликован на GitHub, есть десктопные клиенты для Apple macOS, Microsoft Windows и Linux.