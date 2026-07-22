Китай нацелился на активное внедрение IPv6 и адаптировал его для слежки за пользователями

Государственная канцелярия интернет-информации КНР (Cyberspace Administration of ‌China) опубликовала план широкого внедрения протокола IPv6 до 2030 года, а также дальнейшей работы над его расширенной версией IPv6+, адаптированной под нужды страны.

К 2027 году Пекин намеревается подключить по протоколу IPv6 900 млн пользователей и добиться, чтобы он обрабатывал 38 % сетевого трафика; к этому моменту все подключённые устройства уже должны поддерживать IPv6. «К 2030 году IPv6 будет широко и глубоко интегрирован во все секторы экономики и общества, создав технологически продвинутую, открытую, инновационную, самодостаточную и безопасную промышленную экосистему IPv6. Число активных пользователей IPv6 достигнет 950 млн, и на IPv6 будут приходиться 42 % сетевого трафика. <..> Новые сети будут по умолчанию отдавать приоритет адресам IPv6, ускоряя эволюцию в сторону единого стека IPv6 и способствуя формированию системы сетевых служб и приложений, в которой будет доминировать IPv6», — заявили в ведомстве.

Китай также намерен работать над протоколом, который обозначен как IPv6+. Он позволяет отправителям информации внедрять метаданные с описанием контента и даже маршрутами передачи. Операторы связи смогут считывать эти метаданные и действовать, исходя из этой информации, предупреждают эксперты, — другими словами, расширенная версия протокола адаптирована для слежки за гражданами. Ещё один вариант — маркировка трафика и отмена принципа сетевого нейтралитета, то есть операторы связи смогут взимать отдельную плату за трафик от некоторых источников.

Китайские компании — производители телекоммуникационного оборудования уже внедрили IPv6+, отмечают в ведомстве, и наладили его экспорт в несколько стран. Таким образом, Пекин не предлагает отказываться от IPv6 — напротив, он призывает вести работу над «национальными стандартами IPv6 и ускорить их разработку в ключевых областях».