Бесплатное дополнение On the Trail: Deep Water к суровому альпинистскому приключению Cairn не выйдет 13 августа

Приключенческий симулятор альпиниста Cairn от французской студии The Game Bakers (Furi, Haven) получит серию бесплатных дополнений On the Trail («По следам»), однако первое обновление задерживается.

Напомним, аддон On the Trail: Deep Water («По следам: Глубокая вода») был представлен в прошедшем апреле и готовился к выпуску уже через три недели, 13 августа — анонс даты релиза прозвучал в начале июня.

Как стало известно, 13 августа On the Trail: Deep Water не выйдет — премьеру перенесли на неопределённый срок. Впрочем, разработчики уверяют, что бесплатный DLC не заставит себя долго ждать.

В качестве причины для переноса The Game Bakers указала дополнительное время для внесения изменений в геймплейную формулу, направленных на сохранение напряжения при восхождении в On the Trail: Deep Water.

On the Trail: Deep Water включает три новых локации для скалолазания (горы Хакен и Рукка, а также скалодром Ламу), возможность забираться на скалы без страховки над глубоководьем и нового персонажа (Марко) со своим альпинистским стилем.

События Cairn разворачиваются на неприступной горе Ками, на которую мечтает взобраться опытная альпинистка Аава. Игра предлагает выживание в суровых горных условиях, доступное управление и текстовый перевод на русский.

Cairn вышла 29 января на PC (Steam, EGS, GOG) и PS5. Альпинистское приключение заслужило «очень положительные» отзывы от пользователей сервиса Valve (рейтинг 94 %) и продалось в количестве 500 тыс. копий за два месяца.