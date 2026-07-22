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Массовые увольнения в Xbox ударили по магазину микротранзакций The Elder Scrolls Online

Американская ZeniMax Online Studios предупреждала, что накрывшая студию в результате реструктуризации Xbox волна увольнений (213 из 300+ человек) повлияет на развитие The Elder Scrolls Online, но такого предположить не мог никто.

Источник изображений: ZeniMax Online Studios

Источник изображений: ZeniMax Online Studios

Менеджер сообщества ZeniMax Online Studios Кевин Гболи (Kevin Gbolie) на форуме The Elder Scrolls Online сообщил, что браузерная версия «Кронного магазина» на официальном сайте игры сегодня, 22 июля, будет отключена.

«Кронный магазин» — витрина с товарами для The Elder Scrolls Online (расходуемые предметы, облики, питомцы), которые можно купить за премиальную валюту (кроны). В игре она недоступна, но продаётся за реальные деньги.

Площадка останется в самой The Elder Scrolls Online, а на официальном сайте сохранится возможность покупки крон. Но потратить их теперь можно будет лишь непосредственно в игре.

Гболи объяснил изменение тем, что специалистам веб-версии «Кронного магазина» нужно помочь основной команде с «распределением рабочей нагрузки». Иронично, что в первую очередь увольнения ударили именно по магазину микротранзакций.

По этой же причине ежемесячная демонстрация новинок «Кронного магазина» претерпит изменения. У команды в ответе за публикации больше нет возможности иллюстрировать их в том же объёме, что и раньше.

Из-за массовых увольнений ZeniMax Online Studios осталась без руководства и сократилась до уровня десятилетней давности. Сейчас студия готовит новый план развития The Elder Scrolls Online.

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Теги: the elder scrolls online, zenimax online studios, mmorpg
the elder scrolls online, zenimax online studios, mmorpg
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