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Xbox уволит 3200 сотрудников и избавится от пяти игровых студий, но есть и хорошая новость

Новый генеральный директор Xbox Аша Шарма (Asha Sharma) официально объявила о начале самой масштабной реструктуризации в истории «нездорового» игрового подразделения Microsoft.

Источник изображений: Xbox

Источник изображений: Xbox

По словам Шармы, надежды прошлого руководства Xbox на Game Pass, мультиплатформу и расширение портфолио не оправдались, а сейчас индустрия переживает тяжелейший кризис аппаратного обеспечения: «Нам нужно перезагрузить Xbox».

Как стало известно, Xbox планирует уволить 3200 сотрудников (около 20 % штата) на протяжении текущего фискального года: 1600 человек лишатся работы сегодня, 6 июля, а остальные — в течение следующих 12 месяцев.

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В рамках инициативы Xbox также откажется от четырёх игровых студий и запустит процесс расставания с пятой:

  • Compulsion Games (We Happy Few, South of Midnight) и Double Fine Productions (Psychonauts 2) станут вновь независимыми и сохранят права на свою интеллектуальную собственность;
  • Ninja Theory (серия Hellblade) и Undead Labs (серия State of Decay) будут проданы неизвестным покупателям и продолжат совместную работу с Xbox над Senua и State of Decay 3 соответственно.

Что касается Arkane Studios (Marvel’s Blade, Deathloop, дилогия Dishonored), то с ней руководство Xbox в ближайшие месяцы начнёт взвешивать «потенциальные стратегические варианты» (вроде продажи или отделения).

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Помимо прочего, Xbox уволит часть сотрудников Activision, Bethesda/ZeniMax, Blizzard, King, Mojang и Xbox Game Studios, а также перенаправит инвестиции на более приоритетные проекты. Уже анонсированные игры отменены не будут.

Кроме того, Xbox сократит количество уровней менеджмента, перестроит структуру отчётности (Mojang и King теперь будут отчитываться перед Шармой), перейдёт к более централизованной модели работы студий и ускорит выпуск продуктов.

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Теги: xbox, microsoft gaming, увольнения, сокращения
xbox, microsoft gaming, увольнения, сокращения
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