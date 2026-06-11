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Глава Xbox подвела итоги своих первых ста дней на посту и наметила перезагрузку «нездорового» подразделения

Глава подразделения Microsoft Xbox Аша Шарма (Asha Sharma) опубликовала в корпоративном блоге пост, где подвела итоги своих первых ста дней на новом посту, признала, что игровое подразделение Microsoft находится «в нездоровом состоянии» и обозначила, в каком направлении Xbox будет двигаться дальше.

Источник изображения: Rubaitul Azad / unsplash.com

Источник изображения: Rubaitul Azad / unsplash.com

За эти сто дней компания выпустила больше обновлений Xbox, чем за весь предыдущий год; демонстрировавший восемь месяцев падение сервис Game Pass снова пошёл в рост; отношения с игроками помогли наладить мероприятия Xbox Games Showcase и FanFest, а также портал Player Voice. В экосистему вернулись эксклюзивы: в 2026 году выйдет Gears of War: E-Day, а в 2027 году — Clockwork Revolution; входящая в компанию студия Playground Games выпустила Forza Horizon 6 и доказала, что устоявшиеся франшизы тоже способны приятно удивлять. В предстоящие сто дней Xbox придётся непросто, и руководство подразделения указало главные направления.

Во-первых, годовая аудитория экосистемы Xbox составляет более 1 млрд человек — за этот период игровое время на всех платформах достигает 72 млрд часов. Компании принадлежат популярные франшизы, и ей придётся приложить усилия для борьбы за внимание аудитории.

Во-вторых, быстро выйти на достойные финансовые результаты не получится. Подразделение завершит финансовый год с показателем маржи около 3 %, и это ниже, чем годом ранее. Если не считать поглощения Activision Blizzard King, компания за последние пять лет вложила в контент, платформу и субсидии на оборудование $20 млрд, но годовая выручка сократилась почти на $500 млн, и эта тенденция пока продолжится.

Источник изображения: Jonathan Kemper / unsplash.com

Источник изображения: Jonathan Kemper / unsplash.com

В-третьих, по части оборудования пока всё плохо, и признаков перемен к лучшему нет. С прошлой осени к февралю, когда Аша Шарма возглавила подразделение, накопители для консолей подорожали вдвое, и с тех пор — ещё вдвое. К наступлению праздничного сезона в конце года цены вырастут ещё — пятикратно по сравнению с показателями двухлетней давности. Microsoft считает, что пострадала от дефицита и подорожания чипов памяти сильнее, чем конкуренты; она уже не может выпускать столько консолей, сколько хотят купить игроки. Компании нужна новая бизнес-модель и новые партнёрские отношения в сфере оборудования — большая ставка делается на проект консоли нового поколения Helix.

В-четвёртых, когда Microsoft Xbox потребовался поток контента для реализации стратегий в рамках подписки, стриминга и устройств, она расширила сеть студий и перегрузила экосистему. Важные франшизы перестали получать достаточное финансирование. В ближайшие пять лет компании предстоит найти баланс между финансовыми вливаниями в новые хиты и в новые проекты.

В-пятых, сложившаяся инфраструктура платформы просто не готова к предстоящей борьбе: у систем сотни зависимостей, и она не может оперативно реагировать — компания слишком подвержена влиянию поставщиков, и ей придётся повысить самодостаточность. Microsoft Xbox придётся пересмотреть основы своей экосистемы, чтобы добиться успеха на рынке оборудования, ПК, мобильных устройств и стриминга.

Компания не добьётся успеха, если будет скрывать, в каком непростом положении оказалась, отметила госпожа Шарма, и не преуспеет, если будет решать проблемы привычными методами, которые себя не оправдали. Ей необходим прогресс по всем фронтам, и первые сто дней новой гендиректора показали, что эта цель осуществима.

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Теги: microsoft, xbox, консоли, игровые консоли
microsoft, xbox, консоли, игровые консоли
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