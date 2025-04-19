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South of Midnight — соткана по лекалам. Рецензия

 
Многие элементы South of Midnight вызывали симпатию с первого трейлера: акцент на фольклоре юга США (теме, в видеоиграх встречающейся нечасто), красивые мифические существа, приятная графика. Подозрения были по поводу геймплея — рассказываем, удалось ли разработчикам We Happy Few не повторить прежние ошибки
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Жанр Экшен, приключение
Издатель Xbox Game Studios
Разработчик Compulsion Games
Минимальные требования Процессор Intel Core i3-8100 3,6 ГГц / AMD Ryzen 3 1300X 3,4 ГГц, 12 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 6 или 8 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 580, 60 Гбайт на жёстком диске
Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i7-7600K 3,8 ГГц / AMD Ryzen 5 1600X 3,6 ГГц, 16 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 6 или 8 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 6600
Дата выхода 8 апреля 2025 года
Локализация Текст
Возрастной ценз От 18 лет
Платформы PC, Xbox Series X, Xbox Series S
Официальный сайт

Играли на Xbox Series S

Compulsion Games раз за разом наступает на одни и те же грабли. Каждая игра студии может похвастаться шикарной атмосферой и запоминающимся визуальным стилем (вы наверняка помните, как выглядит We Happy Few, даже если не играли в неё), но геймплей всегда страдает — то механики кажутся недоделанными, то баги мешают прохождению, то однообразие утомляет. На фоне прошлых релизов студии South of Midnight выглядит выигрышнее — игровой процесс скорее устаревший, чем плохой, — но всё равно только лишь хвалить её не получается, хоть и хочется. Однако за роскошный дизайн и необычный антураж можно простить ей многое, да и чувство ностальгии по старым приключенческим экшенам она пробуждает постоянно.

#Истории Юга

Независимые разработчики частенько обращаются к мифам и легендам самых разных культур и народов — можно вспомнить Never Alone о коренных народах Аляски, Tchia о мифологии Новой Каледонии или основанную на альпийских легендах Швейцарии Mundaun. Создатели South of Midnight решили поработать с фольклором южных штатов США, где в своё время зародился жанр южной готики — это сочетание сверхъестественного с историческими особенностями региона, в колониальных корнях которого переплелись разные традиции, религии и народы.

Мифические существа выглядят особенно здорово

Мифические существа выглядят особенно здорово

Главной героиней стала Хейзел, живущая в вымышленном городе Просперо со своей матерью. И всё идёт своим чередом, пока их дом не уносит течением из-за сильного урагана. Недолго думая, Хейзел отправляется спасать маму и имущество — вскоре она узнаёт, что обладает древней магической силой и является так называемой прядильщицей. Оказывается, существует своего рода ткань вселенной, называемая Великим гобеленом, и прядильщицы могут управлять её нитями, влияя на окружающий мир. Травмы прошлого привели к появлению на Великом гобелене разрывов, рубцов и узлов, и Хейзел нужно всё по возможности залатать и починить — всё-таки никто, кроме неё, эти нити не видит.

Хотя сюжет начинается с того, что мы отправляемся на поиски матери, до встречи с ней героине предстоит познакомиться с большим количеством персонажей — тех, из-за кого гобелен и повредился. Тут-то разработчики и начинают вплетать в историю элементы фольклора. В качестве врагов в основном выступают хэйнты — духи, мучимые трагедиями прошлого. Одним из первых наших «друзей» становится мудрый говорящий сом, частый герой рыбацких баек на юге Америки. А первым боссом — гигантский аллигатор по кличке Двупалый Том — говорят, фермеры Флориды регулярно теряли людей и урожай из-за его прожорливости. С этими легендами связаны личные истории жителей Просперо, как живых, так и умерших, так что помочь людям и духам обрести покой – для героини первостепенная задача.

Водоёмами можно только любоваться — плавать героиня не умеет

Водоёмами можно только любоваться — плавать героиня не умеет

Хейзел вписывается в историю идеально — она очень харизматичная, а на протяжении игры развивается как личность. И дело не только в меняющихся костюмах, хотя и они здорово подчёркивают постепенное взросление персонажа. В South of Midnight интересно следить и за развитием героини, и за разнообразием поднимаемых тем. Тут и семейные конфликты, и горе от утрат, и бремя вины — у всех свои проблемы, непохожие друг на друга, и со временем сценаристы всё это отлично увязывают с прошлым самой Хейзел и её матери. Повествование увлекает до самого финала, а красота декораций и мифических существ делает приключение ярким и запоминающимся.

Больше всего впечатляет саундтрек, причём по нескольким причинам. Во-первых, здесь представлена музыка многих жанров — от популярного на юге Америки госпела до блюза, эмбиента и фолка, который органично вписался бы в Life is Strange. А во-вторых, музыка по большей части написана специально для игры (с участием вокалистов и композиторов из южных штатов, конечно), и тексты песен всегда описывают то, что происходит в конкретной главе, — или напрямую, или иносказательно. Очень редко в играх видишь настолько тесную связь между саундтреком и повествованием, но жаль, что оценить это можно, только если понимаешь тексты песен на слух, поскольку субтитров для них нет. Большое упущение.

Каждый кадр прекрасен

Каждый кадр прекрасен

#Опоздали на много лет

К истории и её оформлению придраться трудно, а вот игровой процесс так хвалить не получится. Во многом отношение к нему зависит от того, насколько вам важны инновации. Игровым процессом South of Midnight напоминает старые трёхмерные платформеры эпохи PS3 или даже PS2 — всякие Ratchet & Clank, Jak & Daxter и иже с ними. Грубо говоря, если от прохождения Kena: Bridge of Spirits в 2021 году вы получили удовольствие, то и эту игру наверняка проскочите одним махом — это линейное приключение, где нужно часто бегать, прыгать по платформам, с кем-то драться и искать коллекционные предметы. Почти с самого начала можно призывать нити, показывающие путь к следующей сюжетной цели, — пользуешься ими не потому, что запутался, а чтобы сперва изучить на локации всё остальное, а уж затем двигаться дальше.

Платформинг очень простой, в том числе благодаря обилию приёмов, доступных героине с самых первых часов. У неё и двойной прыжок есть, и рывок, и нити, позволяющие почувствовать себя Человеком-пауком,иногда висят в воздухе. А ещё глайдер, возможность бегать по стенам (далеко не всем) и способность цепляться за уступы — в общем, у каждой проблемы есть простое решение. Поэтому эпизоды с перемещением не вызывают трудности, а над редкими загадками даже думать не приходится, поскольку решение всегда на виду. В том числе из-за того, что все платформы и уступы, с которыми можно взаимодействовать, покрыты белой краской — да, надоело, но от этой особенности современных игр мы вряд ли скоро избавимся.

Кто же их покрасил?..

Кто же их покрасил?..

Исследовать локации не надоедает — платформинг приятный, управление удобное, а камера жизнь не портит. Да, делаешь всё на автопилоте, но играм этого жанра не обязательно заваливать игрока головоломками, в которых он постоянно падает в пропасть и погибает, — иногда просто хочется прыгать на протяжении десяти часов по платформам и перелетать на глайдере с одной ветки на другую. К этому претензий нет, а вот к боевой системе — есть. Возникает ощущение, будто драки добавили не потому, что был такой замысел, а потому, что того требует жанр. Бои существуют отдельно от всего остального — они и сюжетно толком не объясняются, и оформлены странно. Просто какая-то зона на локации огорожена непробиваемыми ветками, ты туда заходишь и попадаешь на закрытую арену, где из воздуха появляются противники.

Вопросы к боевой системе возникают почти сразу же, поскольку героиня умеет только совершать обычную атаку или заряжать её, а также перекатываться, и при идеальном перекате (совершённом за долю секунды до удара оппонента) происходит взрыв, оглушающий врагов вокруг. На этом поначалу всё. Потом открываются дополнительные магические способности: можно связывать оппонентов, отталкивать их и притягивать к себе — полезные навыки, которыми пользуешься, чтобы как-то разнообразить и оживить драки. Одолеть всех можно и без этого, если часто отпрыгивать и кувыркаться (всё-таки враги наносят внушительный урон).

Возможности прокачки открываются по мере прохождения сюжета и получения нужных предметов

Возможности прокачки открываются по мере прохождения сюжета и получения нужных предметов

Скудный набор приёмов ещё можно было бы простить, но и типов врагов совсем мало. Даже если способностями они различаются, то внешне все выглядят одинаково — какие-то ожившие чёрные сгустки из слизи и веток деревьев. Одни бьют вас лапами, другие плюются, третьи зарываются под землю — что бы они ни делали, наша победная тактика всегда одна и та же: связал, пару раз ударил, оттолкнул, ещё пару раз ударил. Иногда посреди боя они обретают неуязвимость и взрываются, не лишаясь при этом здоровья, — достаточно перекатиться подальше и потом продолжить их избивать. Монотонно, однообразно и надоедает уже к пятой драке, и вид очередной огороженной арены с каждым разом раздражает всё больше и больше. На этом фоне даже старомодные бои с боссами, у которых есть несколько фаз и полоски здоровья, выглядят интереснее, но с ними другая проблема — они иногда затянуты.

***

Непонятно, почему Compulsion Games на протяжении стольких лет не может найти золотую середину между графикой и геймплеем, — каждый раз происходит сильный перекос в одну и ту же сторону. South of Midnight хочется рекомендовать из-за интересного сюжета, основанного на необычном для видеоигр фольклоре, а также красивейших локаций — стилизованных, конечно, но это не отменяет того факта, что скриншоты делать хочется на каждом шагу. Однако снова приходится делать оговорку — внешне всё замечательно, но игровой процесс совсем не впечатляет. Он не раздражает и по большей части не портит впечатление, но хотелось бы когда-нибудь его похвалить, а не просто терпеть как довесок.

Достоинства:

  • фольклор южных штатов ненавязчиво переплетается с придуманной сценаристами историей;
  • необычный саундтрек — в текстах песен описываются события конкретной главы;
  • очень красивые локации, на которых хватает секретов;
  • двойной прыжок, глайдер, бег по стенам и прочие удобства делают платформинг весёлым.

Недостатки:

  • однообразная боевая система, утомляющая уже после нескольких схваток;
  • мало видов противников, а те, что есть, слишком похожи друг на друга внешне;
  • низкая сложность.

Графика

Игра выглядит шикарно — технически к некстгену её не отнесёшь, но художественное оформление восхитительно. Интересна и идея с эффектом покадровой съёмки, благодаря которому персонажи в роликах двигаются немного дёргано, будто это куклы.

Звук

Будет странно, если саундтрек South of Midnight по итогам года никак не отметят в награждениях, — такой тесной связи между музыкой, сюжетом и геймплеем давно не было.

Одиночная игра

Линейный трёхмерный платформер, играющийся без изысков и сюрпризов, — инноваций нет, но ностальгию по старым играм вызывает. Всё портят унылые сражения — убери их или изрядно сократи, и игра ничего бы не потеряла.

Оценочное время прохождения

От 10 до 12 часов.

Коллективная игра

Не предусмотрена.

Общее впечатление

Насколько South of Midnight роскошно выглядит, настолько устаревшей она кажется геймплейно. Но ради истории и визуальной части стоит потерпеть примитивизм боевой системы и однообразие сражений.

Оценка: 8,0/10

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Теги: игра, рецензия, south of midnight
игра, рецензия, south of midnight
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