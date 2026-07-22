Microsoft выпустила на ПК четыре эксклюзива оригинальной Xbox — обратная совместимость Xbox вышла за пределы консолей

Microsoft вложила немало сил в сохранение старых игр Xbox для будущих поколений приставок. Теперь же благодаря программе обратной совместимости консольные хиты прошлого получат новую жизнь на ПК.
Как гласит официальный анонс в новостном блоге Xbox Wire, программа обратной совместимости Xbox сегодня, 22 июля, стартует на ПК, включая портативные (ROG Xbox Ally, Xbox Ally X и другие).
На запуске инициативы пользователям ПК доступны четыре классические игры с Xbox: платформеры Blinx: The Time Sweeper и Conker: Live & Reloaded, аркада Crimson Skies: High Road to Revenge и сборник мини-игр Fuzion Frenzy.
Перечисленные игры стали доступны на ПК в улучшенном виде: с настройкой графических и звуковых параметров, а также выбором языка. Кроме того, в будущем избранные участники программы получат поддержку достижений.
Blinx: The Time Sweeper, Conker: Live & Reloaded, Crimson Skies: High Road to Revenge и Fuzion Frenzy на ПК доступны как для покупки, так и в составе Game Pass. Владельцам цифровых консольных версий повторно игры покупать не придётся.
Системные требования игр из программы обратной совместимости Xbox выглядят следующим образом:
Минимальные требования
- ОС: Windows 11;
- процессор: Intel Core i3-8100, AMD Ryzen 3 1200 или AMD Ryzen Z2 A;
- видеокарта: Nvidia GeForce GTX 950, AMD Radeon RX 550, Intel Arc A310 или Intel UHD 770;
- оперативная память: 8 Гбайт;
- версия DirectX: 12.
Рекомендуемые требования
- ОС: Windows 11;
- процессор: Intel Core i5-10400, AMD Ryzen 5 3600 или AMD Ryzen AI Z2 Extreme;
- видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1070 Ti, AMD Radeon RX 6800 или Intel Arc A770;
- видеопамять: 8 Гбайт;
- версия DirectX: 12.
По словам Microsoft, программа обратной совместимости Xbox на ПК — ещё один шаг к сохранению старых игр и упрощению доступа к ним. Со временем на ПК планируется перенести ещё больше хитов прошлого Xbox.
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