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Microsoft выпустила на ПК четыре эксклюзива оригинальной Xbox — обратная совместимость Xbox вышла за пределы консолей

Microsoft вложила немало сил в сохранение старых игр Xbox для будущих поколений приставок. Теперь же благодаря программе обратной совместимости консольные хиты прошлого получат новую жизнь на ПК.

Источник изображений: Xbox

Источник изображений: Xbox

Как гласит официальный анонс в новостном блоге Xbox Wire, программа обратной совместимости Xbox сегодня, 22 июля, стартует на ПК, включая портативные (ROG Xbox Ally, Xbox Ally X и другие).

На запуске инициативы пользователям ПК доступны четыре классические игры с Xbox: платформеры Blinx: The Time Sweeper и Conker: Live & Reloaded, аркада Crimson Skies: High Road to Revenge и сборник мини-игр Fuzion Frenzy.

Перечисленные игры стали доступны на ПК в улучшенном виде: с настройкой графических и звуковых параметров, а также выбором языка. Кроме того, в будущем избранные участники программы получат поддержку достижений.

Blinx: The Time Sweeper, Conker: Live & Reloaded, Crimson Skies: High Road to Revenge и Fuzion Frenzy на ПК доступны как для покупки, так и в составе Game Pass. Владельцам цифровых консольных версий повторно игры покупать не придётся.

Системные требования игр из программы обратной совместимости Xbox выглядят следующим образом:

Минимальные требования

  • ОС: Windows 11;
  • процессор: Intel Core i3-8100, AMD Ryzen 3 1200 или AMD Ryzen Z2 A;
  • видеокарта: Nvidia GeForce GTX 950, AMD Radeon RX 550, Intel Arc A310 или Intel UHD 770;
  • оперативная память: 8 Гбайт;
  • версия DirectX: 12.

Рекомендуемые требования

  • ОС: Windows 11;
  • процессор: Intel Core i5-10400, AMD Ryzen 5 3600 или AMD Ryzen AI Z2 Extreme;
  • видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1070 Ti, AMD Radeon RX 6800 или Intel Arc A770;
  • видеопамять: 8 Гбайт;
  • версия DirectX: 12.

По словам Microsoft, программа обратной совместимости Xbox на ПК — ещё один шаг к сохранению старых игр и упрощению доступа к ним. Со временем на ПК планируется перенести ещё больше хитов прошлого Xbox.

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Теги: xbox, microsoft gaming, microsoft
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