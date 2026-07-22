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Konami раскрыла, как Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots и Metal Gear Solid: Peace Walker будут работать на ПК и консолях

До релиза сборника ремастеров Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 остаётся чуть больше месяца, и японский издатель и разработчик Konami наконец прояснил, чего ждать от переизданий в плане технических характеристик.

Источник изображений: Konami

Источник изображений: Konami

Напомним, в состав Master Collection Vol. 2 входят ремастеры стелс-экшенов Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots с PS3 и Metal Gear Solid: Peace Walker с PSP (версия из сборника HD Collection для PS3 и Xbox 360).

Как стало известно, Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots получит поддержку 60 кадров/с на всех целевых платформах, кроме Nintendo Switch. Поддержка 4K будет на PC, PS5, Xbox Series X и Nintendo Switch 2. Размер игры составит около 26 Гбайт.

Технические характеристики
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Переиздание Metal Gear Solid: Peace Walker тоже будет работать при 60 кадрах/с везде, кроме Switch. В разрешении 4K ремастер смогут запустить владельцы PC, PS5 и Xbox Series X. Игра займёт от 7 до 26 Гбайт (в зависимости от платформы).

Кроме того, на всех целевых платформах в Metal Gear Solid: Peace Walker будет выбор между оригинальной графикой и режимом высокого разрешения. Разницу между двумя опциями показали в сравнительном ролике.

Помимо двух основных релизов, Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 включает первую портативную игру в истории серии (Metal Gear: Ghost Babel) и различные цифровые бонусы (в том числе саундтрек).

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 выйдет 27 августа на PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S, Nintendo Switch и Switch 2. Стоимость сборника составит $50 — предзаказы уже стартовали, но в российском сегменте недоступны.

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Теги: metal gear solid: master collection vol. 2, konami, стелс-экшен
metal gear solid: master collection vol. 2, konami, стелс-экшен
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