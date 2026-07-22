Human Fall Flat исполнилось 10 лет — 60 миллионов проданных копий, юбилейный уровень и документальный фильм

Несмотря на несерьёзный характер, вышедший ровно 10 лет назад кооперативный платформер Human Fall Flat от литовской студии No Brakes Games на свой юбилей может похвастаться очень серьёзным достижением.

Напомним, Human Fall Flat дебютировала 22 июля 2016 года в Steam, а с тех пор появилась на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, Nintendo Switch и Switch 2, iOS, и Android. Прошлой зимой продажи превысили 55 млн копий.

Как стало известно, к десятой годовщине продажи Human Fall Flat превысили 60 млн копий — это делает проект No Brakes Games одной из самых успешных игр в истории (11-е место в списке главных бестселлеров индустрии).

В честь годовщины No Brakes Games выпустила для Human Fall Flat на ПК (до консолей доберётся к концу 2026 года) юбилейный уровень, наполненный ностальгией, секретами и историями из разработки игры.

Пользователи смогут пережить вдохновлённые классическими уровнями знаковые моменты из Human Fall Flat, разблокировать эксклюзивные интервью с создателем игры Томасом Сакалаускасом (Tomas Sakalauskas) и другой праздничный контент.

Кроме того, 1 августа на YouTube выйдет документальный фильм о разработке Human Fall Flat с участием Сакалаускаса. Тизер полной версии представлен в прикреплённом выше минутном ролике.

Сейчас No Brakes Games занята производством Human Fall Flat 2 — сиквел обещает стать больше, лучше и нелепее оригинальной игры. Продолжение создаётся как минимум для PC (Steam) и Nintendo Switch 2.