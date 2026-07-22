Nvidia выпустила драйвер-заплатку 610.82 для решения проблем в Halo: Campaign Evolved и Path of Exile 2

Компания Nvidia выпустила Hotfix-драйвер версии 610.82. Он основан на драйвере Game Ready 610.74 и предназначен для исправления проблем в играх Halo: Campaign Evolved и Path of Exile 2.

Согласно Nvidia, Hotfix-драйвер призван решить проблемы со стабильностью в Halo: Campaign Evolved на видеокартах GeForce RTX 50-й серии после установки драйверов версий 610.xx. Компания не уточнила, какие видеокарты подвержены этой проблеме.

Также Hotfix-драйвер предназначен для решения проблем с работой Path of Exile 2 в режиме DirectX 12. По словам Nvidia, исправление решает проблемы с периодическими долгими загрузками, которые могут возникать после продолжительных игровых сессий.

Как отмечает портал VideoCardz, Hotfix-драйвер версии 610.82 не решает другой неурядицы, на которую недавно активно начали жаловаться пользователи Battlefield 6: игра вылетает на видеокартах GeForce RTX 50-й серии на локациях с большим количеством воды. Издатель Electronic Arts (EA) проблему признал, хотя и отметил, что она затрагивает не все игровые системы. На данный момент неизвестно, связаны вылеты Battlefield 6 с драйверами GeForce Game Ready или это внутриигровая ошибка.

В настоящий момент EA рекомендует пользователям, столкнувшимся с вылетами в Battlefield 6, откатить драйвер GeForce до версии 596.49. Компания работает с Nvidia над определением источника данной проблемы.

Скачать Hotfix-драйвер версии 610.82 можно с официального сайта Nvidia.