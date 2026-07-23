В приложении Apple Store появится ИИ-помощник по покупкам

Компания Apple обновила политику конфиденциальности своего приложения Apple Store, добавив пункты, касающиеся ещё не выпущенного ИИ-помощника по покупкам. В частности, в политику конфиденциальности добавлен раздел «Виртуальный помощник по покупкам».

«Там, где доступен виртуальный помощник по покупкам в приложении Apple Store, Apple собирает и хранит информацию о вашей учётной записи, идентификаторы устройства, данные о вашем операторе связи, переписку в чате, а также, если функция включена, данные о местоположении. Эта информация используется для персонализации чата, предоставления релевантных ответов и, если вы дали согласие, для улучшения работы виртуального помощника. Перед передачей данных чата партнёрам Apple удаляет личные идентификаторы. Партнёры могут использовать эти данные только для того, чтобы помочь Apple формировать ответы во время диалога. Apple будет сохранять расшифровки чатов, чтобы вы могли вернуться к ним при следующем открытии приложения Apple Store, а также для аналитики бизнес-процессов и, если вы дали согласие, для улучшения виртуального помощника», — сказано в обновлённой политике конфиденциальности Apple Store.

Другими словами, в приложении Apple Store вскоре может появиться чат-бот, который будет применять данные пользователей для персонализации своих ответов на задаваемые вопросы и помощи в принятии решений о покупке тех или иных товаров. Отмечается, что Apple будет удалять личные идентификаторы перед передачей данных из чатов неназванным партнёрам. Это означает, что по крайней мере частично ИИ-помощник в приложении будет опираться на сторонние языковые модели.

Расшифровки чатов с ИИ-ботом будут оставаться доступными в приложении для последующего просмотра пользователями и для бизнес-аналитики. При этом в настройках приложения пользователь сможет запретить использовать эти данные для обучения виртуального помощника. Вероятно, на начальном этапе ИИ-помощник появится в Apple Store на англоязычных рынках, а уже позднее станет доступен в других регионах. Более точной информации о сроках запуска этого нововведения пока нет.