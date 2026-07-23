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Мошенники зарегистрировали почти 8000 фишинговых доменов под Чемпионат мира по футболу 2026

За время проведения Чемпионата мира по футболу в этом году мошенники зарегистрировали 7798 доменов для фишинговых ресурсов, сообщает РБК со ссылкой на отчёт аналитиков Smart Business Alert (SBA) компании «ЕСА ПРО».

Источник изображения: Fancy Crave / unsplash.com

Источник изображения: Fancy Crave / unsplash.com

Имена доменов были связаны с самим чемпионатом, с Международной федерацией футбола (FIFA), а также с другими относящимися к этому виду спорта явлениями; регистрации проводились в период с 11 июня по 21 июля 2026 года. Весной эксперты выявили 18,7 тыс. подобных доменов — они регистрировались в среднем по 6000 штук в месяц. Активнее всего мошенники вели себя в начале чемпионата и в первой половине плей-офф: до 10 июля зарегистрированы 95,7 % из попавших в выборку доменов.

Всего отмечены три активных периода регистрации:

  • 11–12 июня — 1192 домена зарегистрированы в дни открытия мероприятия;
  • 1–5 июля — 1750 зарегистрированы с началом плей-офф;
  • 7–10 июля — 2059 созданы во время проведения матчей четвертьфинала.

По указанным адресам чаще всего размещались имитации букмекерских контор, а также сайты со статистикой, расписанием матчей, возможностью следить за новостями и трансляциями. В некоторых случаях к сайтам предлагалось скачивать приложения — в них содержалось вредоносное ПО, через которое производились слежка и кража персональных данных. В период проведения крупных международных мероприятий частным лицам и бизнесу рекомендуется проявлять особую осторожность, чтобы заработать, «мошенники могут использовать самые неочевидные связки людей, брендов и событий», предупредили в SBA.

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Теги: чемпионат, футбол, фишинг, домен
чемпионат, футбол, фишинг, домен
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