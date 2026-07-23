В «Яндекс Музыке» заработали совместные рекомендации «Моя волна на двоих»

Платформа «Яндекс Музыка» представила социальную функцию рекомендаций — она получила название «Моя волна на двоих». Речь идёт о рекомендательном алгоритме, адаптированном для двух пользователей сразу и предлагающем композиции с учётом вкусов обоих.

«Моя волна на двоих» помогает открывать новую музыку, изучая предпочтения друг друга. Функция предназначается для тех моментов, когда хочется послушать музыку вместе с близким человеком, например, в машине или в совместный вечер дома. В основе технологии лежит фирменный рекомендательный алгоритм искусственного интеллекта ARGUS, который уже давно работает на платформе «Яндекс Музыка». Система ранжирует композиции индивидуально для каждого пользователя и формирует из них единый список. В потоке появляются не только композиции, которые нравятся обоим сразу, но и треки, близкие только одному.

Чтобы запустить «Мою волну на двоих», её необходимо выбрать в разделе «Коллекция» и отправить ссылку-приглашение второму пользователю. Когда он примет приглашение, у обоих в «Коллекции» появится общая волна, и каждый может присвоить ей собственное название. Слушать поток можно в любое время на своём устройстве. Для доступа к функции требуется подписка «Яндекс Плюс»; работает она в мобильном, десктопном приложениях и в веб-версии платформы.