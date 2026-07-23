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ЕС оштрафовал Google на €890 млн и потребовал переделать «Поиск» и «Play Маркет»

Еврокомиссия выписала Google два штрафа на общую сумму €890 млн за нарушение действующих в Евросоюзе законов, направленных на сдерживание доминирующего положения крупных технологических компаний.

Источник изображения: Karollyne Videira Hubert / unsplash.com

Источник изображения: Karollyne Videira Hubert / unsplash.com

Первый штраф в размере €460 млн наложен в соответствии с «Законом о цифровых рынках» (DMA) за то, что в поисковом сервисе компания отдаёт предпочтение собственным сервисам в категориях покупок, отелей и спорта. Второй в размере €430 млн наложен за то, что магазин приложений Google «Play Маркет» не позволяет разработчикам бесплатно перенаправлять пользователей на сторонние ресурсы с более выгодными предложениями. За последние почти два десятка лет общая сумма штрафов Google составила €10,38 млрд.

Google дали 60 дней, чтобы выполнить предписания Еврокомиссии о справедливом и недискриминационном отношении к конкурентам и разрешении разработчикам приложений направлять пользователей на внешние ресурсы. «Для выполнения требований нам придётся убрать функции поиска в реальном времени, которые так нравятся европейцам, — такие как мгновенное определение цен и прямой доступности отелей, авиабилетов, и ресторанов, — и отключить средства защиты в Google Play. Это не есть честная конкуренция. Это ухудшение качества продукта в угоду небольшой группе корыстолюбивых заявителей, от которого страдают европейские предприятия и потребители. Регулирование должно улучшать продукты, а не ухудшать их», — заявили в Google.

Выступающая регулятором по антимонопольным вопросам Еврокомиссия указала, что с Google ведётся «конструктивный диалог», и в выполнении компанией требований DMA достигнут значительный прогресс, а значит, применение такой меры как ежедневные штрафы, вероятно, исключено. «Google предложила и начала тестировать изменения в представлении своих собственных сервисов в поиске Google для бесплатных услуг, таких как покупки, [бронирование] отелей и авиабилеты. Комиссия также отмечает, что Google предложила и начала тестировать изменения в представлении рекламных объявлений о товарах и контентных услугах, таких как спорт», — сообщила Еврокомиссия.

Принципы принятых в данном деле решений Google может применить к функциям «Обзоры от ИИ» и «Режим ИИ» в поисковом сервисе; переговоры в этом направлении продолжатся, добавили в ведомстве.

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Теги: google, еврокомиссия, штраф
google, еврокомиссия, штраф
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