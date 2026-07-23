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В аккаунт Google теперь можно войти с помощью короткого видео-селфи

Google представила способ подтверждения пользователями своей личности для входа в систему и восстановления учётной записи с помощью короткого селфи-видео. Для предотвращения попыток подделки функция использует проверку подлинности, сопоставление лиц, шифрование и существующие системы безопасности Google.

Источник изображения: Solen Feyissa/unsplash.com

Источник изображения: Solen Feyissa/unsplash.com

Новой функцией можно воспользоваться, когда другие способы восстановления аккаунта недоступны. Для этого пользователь должен заранее записать короткое селфи-видео.

Эта функция разработана как альтернативный вариант восстановления учётной записи, а не как замена существующим методам, таким как номера телефонов, электронные письма, ключи доступа или контакты для восстановления.

Для её настройки необходимо перейти в раздел «Безопасность и вход» своей учётной записи Google, выбрать опцию «Запись селфи-видео» и следовать инструкциям, согласно которым необходимо смотреть в камеру, выполняя несколько простых движений головой. Если у компьютера нет камеры, можно перенести процесс видеозаписи на другое устройство с помощью QR-кода.

В случае утери доступа к своей учётной записи, пользователю будет предложено записать ещё одно короткое селфи-видео. В Google сравнят новую видеозапись с ранее сохранённой в аккаунте, и если лица совпадают, доступ в аккаунт будет восстановлен.

Google заявила, что новая система входа с использованием селфи-видео построена с применением множества мер безопасности для предотвращения подмены. Вместо сравнения снимков, процесс входа в систему требует от пользователей выполнения заданных движений, подтверждающих, что видео записывается в режиме реального времени. По словам компании, это позволит защититься от попыток злоумышленников получить доступ к аккаунтам с помощью поддельных фотографий или дипфейков, созданных с использованием ИИ.

В дополнение к сопоставлению селфи-видеозаписей и проверке подлинности Google также использует существующие системы выявления подозрительных попыток входа в систему.

По словам компании, видео хранится в зашифрованном виде и используется только для входа в систему, если пользователи не выберут другой способ. При этом его можно в любой момент удалить из настроек своей учётной записи Google.

На данный момент новая функция доступна отдельным пользователям, включая владельцев учётных записей Google Workspace, детских учётных записей и аккаунтов, участвующих в программе Google Advanced Protection Program.

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Теги: google, аутентификация, аккаунт, видео, селфи
google, аутентификация, аккаунт, видео, селфи
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