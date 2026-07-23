Grok заработал в Microsoft Office, но только за деньги

Агенты искусственного интеллекта продолжают интегрироваться в офисные программы, вот и Microsoft Office, который располагает встроенным ассистентом Microsoft Copilot, теперь имеет альтернативное решение: SpaceXAI предложила расширения Grok для Word, Excel, PowerPoint и Outlook.

Расширения доступны на платформе Microsoft Marketplace — при установке в боковой панели появляется ИИ-ассистент, который умеет «искать в интернете, обновлять электронные таблицы или выстраивать мощные финансовые модели». Сами плагины распространяются бесплатно, но для их работы требуется подписка на тарифы SuperGrok, Heavy, Business и Enterprise; при этом уровень интеграции ИИ-помощника не такой глубокий, как у Microsoft Copilot.

В минувшем году Microsoft представила функцию Copilot для Excel, которая позволяет вызывать ассистента на уровне одной ячейки. Grok выполняет в документах действия, в которых пользователь сообщает в запросах. При установке плагина программа предупреждает, что он «может читать и вносить изменения в ваш документ, а также отправлять данные через интернет», после чего в ленточном интерфейсе появляется новая кнопка, которая открывает панель Grok.

Компания Илона Маска (Elon Musk) стремится конкурировать с передовыми решениями, в том числе на их поле. Copilot прочно закрепился в приложениях Microsoft Office, а Google активно продвигает Gemini и на своей рабочей платформы. Пока плагины могут оказаться полезным разве что для пользователей и организаций, у которых уже есть платная подписка Grok.