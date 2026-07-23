Амбициозный российский боевик «Война Миров: Сибирь» станет «целостным приключением» как минимум на 10 часов и не получит демоверсию

Руководитель разработки в российской студии «Мгла» Андрей Шумаков поделился с изданием «Спорт-экспресс» новыми подробностями приключенческого экшена «Война Миров: Сибирь» и планами на продвижение игры.

Напомним, «Война Миров: Сибирь» расскажет про вторжение марсиан в Россию на исходе XIX века. По сюжету разлучённый с близкими юный студент спасается из завоёванной пришельцами столицы и бежит на восток — в Сибирь.

По словам Шумакова, среднее прохождение «Войны Миров: Сибирь» займёт более 10 часов («может даже все 12−14»). В ходе разработки игра увеличилась — ради раскрытия истории, изложения экспозиции, развития героя и механик.

«"Война миров: Сибирь" вас ведёт за руку, предлагает каждый раз какое-то развлечение. Оно может быть драматичным, пугающим, весёлым. Это одно целостное приключение», — заявил Шумаков.

Что касается обещанной демоверсии, то её, как выяснилось, не будет. Так как игра сюжетная, разработчики стараются тщательно контролировать раскрытие информации об истории и избежать спойлеров.

Обещают неповторимый колорит «России, которую мы потеряли», под гнётом инопланетян, проработанный сюжет, широкий выбор оружия, систему создания предметов, стелс и пространственные головоломки.

Релиз «Войны Миров: Сибирь» ожидается в 2027 году на ПК (Steam, VK Play) и «других платформах». Хотя игра ещё не вышла, разработчики уже задумываются и про сюжетные дополнения, и про ответвления от основного приключения.