Первый трейлер и «непревзойдённая реалистичность» EA Sports FC 27 не впечатлили фанатов

Как и было обещано, 23 июля американский издатель и разработчик Electronic Arts полноценно представил EA Sports FC 27 — следующую флагманскую игру в популярной франшизе футбольных симуляторов (в прошлом FIFA).

Главным нововведением EA Sports FC 27 станет режим The Grounds (только на PC, PS5, Xbox Series X, S и Switch 2) — социальная футбольная площадка, где уличный футбол соседствует с профессиональным.

Игрокам предстоит участвовать в разминках и матчах один на один, объединяться с друзьями в Клубах, общаться с известными футбольными наставниками и улучшать способности, чтобы показать себя на поле и за его пределами.

Кроме того, EA Sports FC 27 предложит переработанный трансферный рынок в режиме карьеры, совершенно новую галерею Football Ultimate Team, ещё более плавный геймплей и динамичные угловые.

Обещают всё ещё «непревзойдённую реалистичность», 21 тыс. футболистов из более чем 800 клубов и национальных сборных, свыше 140 стадионов, 35 лиг и 300 глобальных партнёров, а также текстовый перевод на русский язык.

Дебютный трейлер EA Sports FC 27 демонстрирует основные нововведения и первые кадры игрового процесса. Фанаты в комментариях сетуют, что EA не прислушивается к отзывам и из года в год выпускает одну и ту же игру.

EA Sports FC 27 выйдет 25 сентября на PC (Steam, EGS, EA App), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, Nintendo Switch и Switch 2. Предзаказы уже стартовали (от $70 до $150), но в России игра недоступна.