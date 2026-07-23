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Max Payne исполнилось 25 лет, но разработчики про юбилей забыли

Сегодня, 23 июля 2026 года, знаковому шутеру от третьего лица Max Payne, разработанному финской студией Remedy Entertainment, исполнилось 25 лет. Сами создатели игры о празднике, правда, забыли.

Источник изображения: Remedy Entertainment

Источник изображения: Remedy Entertainment

Max Payne повествует об агенте Управления по борьбе с наркотиками Максе Пейне. Вследствие ложного обвинения в убийстве герой начинает скрываться от властей и попутно выходит на след людей, ответственных за смерть его семьи.

Игрокам Max Payne запомнилась за стильно рассказанную мрачную историю, удачно вплетённые в повествование элементы нуар, приятную стрельбу и механику замедления времени, ставшей для серии знаковой.

Max Payne не стеснялась ломать четвёртую стену

Max Payne не стеснялась ломать четвёртую стену

Несмотря на прошедшие с оригинального релиза 25 лет, фанаты о Max Payne до сих пор помнят и активно поздравляют с днём рождения в соцсетях, тогда как Remedy к празднику до сих пор не присоединилась.

«Дни рождения как сожаления… Всё копятся и копятся. Каждый приносит новый шрам, который замедляет тебя и тащит к могиле», — провозгласил покойный ныне актёр озвучки героя Джеймс Маккеффри (James McCaffrey) на 20-летие игры.

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Оригинальный релиз Max Payne состоялся на ПК, а впоследствии игра добралась до PS2, Xbox, iOS и Android. Проект продался в количестве 4 млн копий и положил начало целой франшизе.

Хотя с выхода Max Payne 3 прошло уже 14 лет, а новой номерной игры на горизонте до сих пор не видно, совсем безрадостным будущее для фанатов не станет. Remedy готовит к релизу Max Payne 1&2 — сборник ремейков первой и второй частей серии.

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Теги: max payne, remedy entertainment, шутер
max payne, remedy entertainment, шутер
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