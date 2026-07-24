OpenAI запустила ChatGPT Health и заявила, что её ИИ способен рассуждать лучше врачей

OpenAI начала развёртывание сервиса ChatGPT Health для всех пользователей ChatGPT в США старше 18 лет. По сообщению The Verge, платформа позволит подключать медицинские карты и данные сервисов отслеживания показателей здоровья, используя их при ответах на вопросы в основном интерфейсе чат-бота.

По словам вице-президента OpenAI по медицинским продуктам Эшли Александер (Ashley Alexander), ИИ-модели компании «способны рассуждать на уровне, превосходящем уровень практикующих врачей». В то же время руководитель медицинского направления OpenAI Каран Сингхал (Karan Singhal) считает, что подобную оценку следует воспринимать с осторожностью, хотя отдельные исследования, включая работу Гарвардского и Стэнфордского университетов, указывают на то, что искусственный интеллект уже на это способен.

Широкий запуск ChatGPT Health состоялся всего через несколько недель после того, как OpenAI представила новую модель GPT-5.6 Sol. Теперь пользователи смогут задавать вопросы, связанные со здоровьем непосредственно в основном чате ChatGPT, не переходя в отдельный раздел Health.

Пользователям также предоставят возможность самостоятельно выбирать, какие данные передавать ChatGPT. К сервису можно подключить записи врача после приёма, результаты лабораторных исследований, информацию о принимаемых препаратах, а также данные от медицинских учреждений и сервисов Apple Health, Weight Watchers, MyFitnessPal и других сервисов.

Подчёркивается, что ChatGPT Health предназначен для поддержки пользователей, а не для замены профессиональной медицинской помощи. При этом вся переписка шифруется как при передаче, так и при хранении, а медицинские сведения получают дополнительный уровень защиты. ChatGPT Health будет работать на базе новейших моделей компании. Сервис станет доступен авторизованным пользователям веб-версии и приложения для iOS в бесплатной версии, а также на тарифах Go, Plus и Pro.