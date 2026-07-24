Сегодня 24 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости финансовые новости и аналитика Деятельность 33 российских вузов признан...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Деятельность 33 российских вузов признана угрозой национальной безопасности США

Военное министерство США (Department of War) внесло 33 российских университета и научно-исследовательских учреждения в перечень зарубежных организаций, деятельность которых, по оценке американских властей, может представлять угрозу национальной безопасности страны.

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT/3DNews

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT/3DNews

Обновлённый список включает в общей сложности 130 учреждений из России, Китая и Ирана. Попадание в него означает, что Пентагон не сможет выделять средства на исследования, если в таких проектах участвуют организации из этого списка.

С российской стороны в документ вошли Московский государственный университет, Высшая школа экономики, МГТУ имени Баумана, Московский физико-технический институт, Уральский федеральный университет, Сколтех, Курчатовский институт, Казанский национальный исследовательский технический университет имени Туполева, МИРЭА и ряд других вузов и научных центров.

Американское военное ведомство объясняет новые ограничения стремлением не допустить передачи передовых технологий государствам и организациям, которые Вашингтон считает потенциально опасными для национальной безопасности США.

Ранее Соединённые Штаты уже вводили ограничения против российских образовательных и научных учреждений. В 2023 году под санкции попали, в частности, Санкт-Петербургский горный университет и Российский государственный университет нефти и газа имени Губкина. Тогда американским гражданам и компаниям запретили вести с ними деловые операции.

В России аналогичными нежелательными научными организациями признаны университеты Йель (Yale), Калифорнийский университет в Беркли (UC Berkeley), Стэнфорд (Stanford University) и ряд других.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
ЕС ввёл санкции против VK и разработчика мессенджера Max
Китай внезапно заморозил экспорт гелия на неопределённый срок — под угрозой производство чипов
На Тайване арестовали трёх человек в рамках расследования контрабанды ИИ-серверов Supermicro в Китай
AMD: рынок ИИ-ускорителей вырастет до $1,4 трлн и сравняется со всей полупроводниковой отраслью
ИИ наводнил научные журналы статьями — и в этом пока мало хорошего
ИИ-бум дорожает: кредиторы заламывают всё более высокие проценты по займам на строительство ЦОД
Теги: санкции, российские разработчики
санкции, российские разработчики
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Непостижимая загадка»: даже бывший босс PlayStation не понимает, почему Sony до сих пор не выпустила Bloodborne на PC и PS5
ЕС оштрафовал Google на €890 млн и потребовал переделать «Поиск» и «Play Маркет»
Илон Маск предложил превратить зарядные станции Tesla в площадки для ИИ-суперкомпьютеров Megapod
На пляжи Австралии вынесло шесть металлических шаров, которые явно прилетели из космоса
Деятельность 33 российских вузов признана угрозой национальной безопасности США
Аудитория Google Gemini приблизилась к миллиарду пользователей 2 мин.
TikTok обвинили в попустительстве вредного контента для детей и сборе пользовательских данных 45 мин.
Anthropic открыла доступ к голосовому режиму Claude с моделям Opus и Sonnet 2 ч.
Раскрыты подробности нечаянной атаки вышедших из-под контроля ИИ-агентов OpenAI на Hugging Face 3 ч.
Перспективный стелс-экшен Thick as Thieves от студии создателя Deus Ex и System Shock перестанет получать новый контент, но есть и хорошая новость 3 ч.
Настоящий клад: Assassin’s Creed Black Flag Resynced превзошла годовые ожидания Ubisoft за две недели 4 ч.
«Вы храбро сражались»: многообещающий шутер про гладиаторов далёкого будущего Ncore отменён 5 ч.
Ярость, любовь и битва за будущее мутантов: Sony показала насыщенный сюжетный трейлер Marvel’s Wolverine 6 ч.
Новый троян Dolphin X умеет выбирать самых выгодных жертв с помощью ИИ 9 ч.
Google: ИИ ещё очень далёк от замены людей — пользователи доверяют ему лишь 21 % рабочих задач 14 ч.
AMD: рынок ИИ-ускорителей вырастет до $1,4 трлн и сравняется со всей полупроводниковой отраслью 2 ч.
AMD и Cerebras объединились для противостояния Nvidia Groq 3 ч.
ИИ наводнил научные журналы статьями — и в этом пока мало хорошего 3 ч.
Ирландия приостановила тендер с Microsoft на €1 млрд из-за опасений за цифровой суверенитет страны 3 ч.
AMD представила Instinct MI455X — первый ускоритель на архитектуре CDNA 5 4 ч.
AMD и Cerebras представили платформу для ИИ-инференса со сверхнизкой задержкой 4 ч.
HMD представила вдохновлённый Nokia Lumia телефон с сенсорным экраном, ИИ-функциями и ценой $70 4 ч.
ИИ-бум дорожает: кредиторы заламывают всё более высокие проценты по займам на строительство ЦОД 4 ч.
Представлены чипы AMD X100 — процессоры на Zen 5 с мощной графикой для роботов 4 ч.
Столкновение с карликовой галактикой опрокинуло Млечный Путь набок, выяснили учёные 5 ч.