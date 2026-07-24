Деятельность 33 российских вузов признана угрозой национальной безопасности США

Военное министерство США (Department of War) внесло 33 российских университета и научно-исследовательских учреждения в перечень зарубежных организаций, деятельность которых, по оценке американских властей, может представлять угрозу национальной безопасности страны.

Обновлённый список включает в общей сложности 130 учреждений из России, Китая и Ирана. Попадание в него означает, что Пентагон не сможет выделять средства на исследования, если в таких проектах участвуют организации из этого списка.

С российской стороны в документ вошли Московский государственный университет, Высшая школа экономики, МГТУ имени Баумана, Московский физико-технический институт, Уральский федеральный университет, Сколтех, Курчатовский институт, Казанский национальный исследовательский технический университет имени Туполева, МИРЭА и ряд других вузов и научных центров.

Американское военное ведомство объясняет новые ограничения стремлением не допустить передачи передовых технологий государствам и организациям, которые Вашингтон считает потенциально опасными для национальной безопасности США.

Ранее Соединённые Штаты уже вводили ограничения против российских образовательных и научных учреждений. В 2023 году под санкции попали, в частности, Санкт-Петербургский горный университет и Российский государственный университет нефти и газа имени Губкина. Тогда американским гражданам и компаниям запретили вести с ними деловые операции.

В России аналогичными нежелательными научными организациями признаны университеты Йель (Yale), Калифорнийский университет в Беркли (UC Berkeley), Стэнфорд (Stanford University) и ряд других.