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Аудитория Google Gemini приблизилась к миллиарду пользователей

Вскоре Google добавит ещё одно наименование в свой список продуктов, у которых более миллиарда пользователей — сейчас в нём значатся «Поиск», Gmail, «Диск», Android, YouTube и Chrome. Месячная аудитория помощника с искусственными интеллектом Gemini достигла 950 млн пользователей, сообщила компания после финансового отчёта по итогам II квартала 2026 года.

Источник изображения: Rubaitul Azad / unsplash.com

Источник изображения: Rubaitul Azad / unsplash.com

По сравнению с прошлым годом число пользователей Gemini утроилось; в феврале компания сообщала о преодолении отметки в 750 млн пользователей. Таким образом, помощник от Google становится грозным конкурентом OpenAI ChatGPT, который достиг отметки в 1 млрд ежемесячно активных пользователей лишь в июне. «Пользователям нравятся новые функции, такие как Daily Brief и наш персональный помощник, который теперь доступен в США и по всему миру. Мы выпускаем полезные новые функции с невероятной скоростью», — заявил в ходе телефонной конференции гендиректор Google Сундар Пичаи (Sundar Pichai).

Приложение Gemini набрало сильную пользовательскую базу не только за счёт Android, но и за счёт Apple iOS, у пользователей которой популярен генератор изображений Nano Banana. За последние 12 месяцев приложение для iOS скачали более 137 млн раз. Рыночная доля ChatGPT среди ИИ-помощников впервые упала ниже 50 %, а доля Gemini выросла до 27,7 %, гласят данные Sensor Tower.

ИИ-помощники всё чаще выступают как замена традиционному веб-поиску, но поисковое направление, по версии самой Google, процветает, хотя и не без участия новых функций ИИ. Аудитория поискового «Режима ИИ» в минувшем квартале превысила 1 млрд пользователей, что приводит к «постепенному увеличению» поисковых запросов. Собственные аппаратные решения Google помогли ей снизить стоимость обслуживания новых функций и моделей.

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Теги: google, gemini, аудитория
google, gemini, аудитория
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