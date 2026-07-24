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Neuralink показала инвалидную коляску, управляемую силой мысли — она едет, куда глаза глядят

Компания Neuralink показала работу инвалидной коляски, управляемой только силой мысли парализованного человека. Пользователь может направлять кресло вперёд и назад, поворачивать, регулировать скорость, а также менять положение сиденья и спинки, вообще не касаясь рукояток управления. Это пока эксперимент, который в перспективе обещает вернуть малоподвижным пациентам возможность самостоятельно передвигаться дома и на улице.

Источник изображения: Neuralink

Источник изображения: Neuralink

В основе решения лежит фирменный внутричерепной имплант N1 компании, регистрирующий активность нейронов с помощью 1024 вживлённых в мозг электродов, распределённых по 64 гибким нитям толщиной меньше человеческого волоса. Роботизированная хирургическая система вводит нити в участок коры головного мозга, связанный с намерением совершить движение. Когда человек представляет себе движение рукой или перемещение курсора по экрану, расположенные рядом с электродами нейроны формируют характерные электрические импульсы, которые имплант записывает и по беспроводной связи передаёт программному декодеру для распознавания.

Алгоритмы машинного обучения в реальном времени преобразуют нейронную активность мозга в движение курсора по экрану — на двигатели коляски никакой сигнал из мозга напрямую не поступает. Процесс управления коляской оформлен как движение курсора по экрану с изображением с установленной на коляске камеры наблюдения: перемещение указателя вверх означает движение вперёд, вниз — назад, а в стороны — соответствующий поворот. Чем дальше курсор отклоняется от центра, тем выше скорость передвижения. При прекращении управляющего сигнала указатель автоматически возвращается в центральное положение, после чего кресло замедляется и останавливается.

Отдельный электронный модуль переводит координаты курсора в сигналы, понятные системе управления электроколяской. Благодаря этому нейроинтерфейс может контролировать не только тяговые двигатели, но и исполнительные механизмы сиденья и спинки. Один из участников сообщил, что сначала движение получалось резким, однако уже через несколько минут управление стало более естественным. Также отказ от обычного джойстика позволил ему удобнее сидеть в кресле. Ранее участники проектов Neuralink отмечали желание взять управление коляской в свои руки, и компания пошла им навстречу, но клинических испытаний продукта ещё не было, поэтому говорить о массовом внедрении таких новшеств сильно преждевременно.

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Теги: neuralink, человек, здоровье, человеко-машинное взаимодействие
neuralink, человек, здоровье, человеко-машинное взаимодействие
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