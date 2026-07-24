Сегодня 24 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Шифрование и защита данных Обнаружен способ незаметной подмены прил...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Обнаружен способ незаметной подмены приложений для Apple macOS на вредоносные

Приложения для Apple macOS, которые скачивались из отличных от App Store источников и запускались хотя бы раз, можно подменять вредоносными двойниками, утверждают двое исследователей в области кибербезопасности, которые поставили под сомнение эффективность защитной технологии.

«Когда пользователь загружает и открывает приложение, плагин или пакет установщика, полученный не через App Store, Gatekeeper проверяет, получено ли это программное обеспечение от подтверждённого разработчика, заверено ли оно Apple как не содержащее известного вредоносного контента и не было ли оно изменено», — говорится в описании технологии на сайте Apple. На практике, однако, существует способ «незаметно заменить основной исполняемый файл любого загруженного из интернета приложения без необходимости получать повышенные привилегии», утверждают исследователи.

Злоумышленнику нужны средства выполнения кода на уровне пользователя — вредоносное приложение или загруженный скрипт, так что это не уязвимость, которую можно активировать удалённо без участия владельца компьютера. Проблема, однако, в том, что Gatekeeper недостаточно тщательно выполняет функции контроля доступа. Метод не работает с приложениями из Mac App Store, потому что они выполняются с правами root, и процесс с привилегиями пользователя переписать их не может. В зоне риска, однако, остаются приложения из сторонних источников, в том числе Brave, Slack, Signal или Visual Studio Code. Для реализации атаки нужно приложение из стороннего источника, которое запускалось хотя бы один раз.

Gatekeeper проводит начальную проверку приложения, призванную предотвратить последующие изменения пакета. Но существует возможность поместить загруженное из стороннего источника и однажды запускавшееся приложение в архив TAR, удалить оригинал и заменить его вредоносной версией — после этого macOS не потребует повторной авторизации, потому что пакет считается локально созданным и проверке не подлежит, гласит официальная позиция Apple. Реализовать это можно несколькими способами: через средства командной строки, через вредоносный запрос к агенту искусственного интеллекта, через атаку на цепочку поставок через npm, brew или любой другой магазин пакетов.

Технология Gatekeeper должна проверять приложения при изменении их подписи, но на практике этого не делает. Apple не пояснила, почему так происходит, и исследователи предположили, что значение доверия кешируется, и если проверка инициализируется, то «злой двойник» легитимного приложения благополучно её проходит.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Аналитики предсказали складному iPhone мгновенный успех после выхода — до 25 % рынка
В приложении Apple Store появится ИИ-помощник по покупкам
iPhone, купленный в кредит, может превратиться в «звонилку» в случае просрочки платежа
Раскрыты подробности нечаянной атаки вышедших из-под контроля ИИ-агентов OpenAI на Hugging Face
Новый троян Dolphin X умеет выбирать самых выгодных жертв с помощью ИИ
В аккаунт Google теперь можно войти с помощью короткого видео-селфи
Теги: apple, macos, уязвимость, информационная безопасность
apple, macos, уязвимость, информационная безопасность
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Непостижимая загадка»: даже бывший босс PlayStation не понимает, почему Sony до сих пор не выпустила Bloodborne на PC и PS5
Илон Маск предложил превратить зарядные станции Tesla в площадки для ИИ-суперкомпьютеров Megapod
ЕС оштрафовал Google на €890 млн и потребовал переделать «Поиск» и «Play Маркет»
Столкновение с карликовой галактикой опрокинуло Млечный Путь набок, выяснили учёные
GeForce RTX 3050 помогла удвоить частоту кадров GeForce RTX 3090 с помощью Lossless Scaling
Торговая марка выдала название загадочной новой Kingdom Come 26 мин.
Обнаружен способ незаметной подмены приложений для Apple macOS на вредоносные 2 ч.
Microsoft принудила LG перестать донимать пользователей мониторов рекламой, но инцидент не исчерпан 2 ч.
Аудитория Google Gemini приблизилась к миллиарду пользователей 2 ч.
TikTok обвинили в попустительстве вредному контенту для детей и сборе пользовательских данных 3 ч.
Anthropic открыла доступ к голосовому режиму Claude с моделям Opus и Sonnet 4 ч.
Раскрыты подробности нечаянной атаки вышедших из-под контроля ИИ-агентов OpenAI на Hugging Face 4 ч.
Перспективный стелс-экшен Thick as Thieves от студии создателя Deus Ex и System Shock перестанет получать новый контент, но есть и хорошая новость 5 ч.
Настоящий клад: Assassin’s Creed Black Flag Resynced превзошла годовые ожидания Ubisoft за две недели 6 ч.
«Вы храбро сражались»: многообещающий шутер про гладиаторов далёкого будущего Ncore отменён 7 ч.
GeForce RTX 3060 с 12 Гбайт памяти «стареет» лучше RTX 4060 и Radeon RX 7600, показало сравнение в играх 48 мин.
Sega пообещала не отказываться от выпуска игр на дисках в отличие от Sony 55 мин.
Neuralink показала инвалидную коляску, управляемую силой мысли — она едет, куда глаза глядят 2 ч.
AMD раскрыла, когда выпустит процессоры на Zen 7 и Zen 8 2 ч.
Деятельность 33 российских вузов признана угрозой национальной безопасности США 3 ч.
AMD: рынок ИИ-ускорителей вырастет до $1,4 трлн и сравняется со всей полупроводниковой отраслью 4 ч.
AMD и Cerebras объединились для противостояния Nvidia Groq 4 ч.
ИИ наводнил научные журналы статьями — и в этом пока мало хорошего 4 ч.
Ирландия приостановила тендер с Microsoft на €1 млрд из-за опасений за цифровой суверенитет страны 5 ч.
AMD представила Instinct MI455X — первый ускоритель на архитектуре CDNA 5 5 ч.