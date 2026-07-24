GeForce RTX 3050 помогла удвоить частоту кадров GeForce RTX 3090 с помощью Lossless Scaling

Выпущенная в 2020 году видеокарта Nvidia GeForce RTX 3090 уже не входит в число лидеров рынка, но она получила возможность конкурировать с ними на равных, когда параллельно к ней подключили бюджетную GeForce RTX 3050. Технология Lossless Scaling помогла добиться 144 кадров в секунду при запуске игры в разрешении 4K (3840 × 2160 пикселей).

Утилита Lossless Scaling, которая продаётся в Steam всего за $7, делает технологии масштабирования и генерации кадров с использованием алгоритмов искусственного интеллекта доступными для массового геймера. От проприетарных решений, в том числе Nvidia DLSS, AMD FSR или Intel XeSS, её отличает совместимость с любыми играми и вообще любым ПО. Один из энтузиастов на Reddit решил испытать утилиту, разделив нагрузку между двумя видеокартами.

Старшая в дуэте Gainward GeForce RTX 3090 Phoenix взяла на себя основную нагрузку по запуску и отрисовке игры, а Lossless Scaling обрабатывала ресурсоёмкие задачи по генерации кадров. Но вместо того, чтобы забирать ресурсы у основной видеокарты, она стала работать на дополнительной Asus Dual GeForce RTX 3050 OC Edition. Таким образом, старшая занималась только рендерингом, а процесс генерации кадров переложили на младшую. Если GeForce RTX 3090 своими силами добилась 71 кадра в секунду при разрешении 4K, то вместе с GeForce RTX 3050 и технологией Lossless Scaling число кадров в секунду при том же разрешении выросло до 144 FPS — какая игра использовалась для тестирования, автор эксперимента не уточнил.

Lossless Scaling может поднимать частоту кадров четверо — технология совместима даже с интегрированной графикой, но для наилучшего результата имеет смысл выбрать дискретную видеокарту. Ресурсов GeForce RTX 3050 оказалось достаточно, чтобы удваивать и даже утраивать частоту кадров при разрешении 4K. В условиях дефицита чипов памяти и роста цен на видеокарты сегодня проще не покупать новую видеокарту, а вдохнуть новую жизнь в старую.