Сегодня 24 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости видеокарты GeForce RTX 3050 помогла удвоить частоту...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

GeForce RTX 3050 помогла удвоить частоту кадров GeForce RTX 3090 с помощью Lossless Scaling

Выпущенная в 2020 году видеокарта Nvidia GeForce RTX 3090 уже не входит в число лидеров рынка, но она получила возможность конкурировать с ними на равных, когда параллельно к ней подключили бюджетную GeForce RTX 3050. Технология Lossless Scaling помогла добиться 144 кадров в секунду при запуске игры в разрешении 4K (3840 × 2160 пикселей).

Утилита Lossless Scaling, которая продаётся в Steam всего за $7, делает технологии масштабирования и генерации кадров с использованием алгоритмов искусственного интеллекта доступными для массового геймера. От проприетарных решений, в том числе Nvidia DLSS, AMD FSR или Intel XeSS, её отличает совместимость с любыми играми и вообще любым ПО. Один из энтузиастов на Reddit решил испытать утилиту, разделив нагрузку между двумя видеокартами.

Старшая в дуэте Gainward GeForce RTX 3090 Phoenix взяла на себя основную нагрузку по запуску и отрисовке игры, а Lossless Scaling обрабатывала ресурсоёмкие задачи по генерации кадров. Но вместо того, чтобы забирать ресурсы у основной видеокарты, она стала работать на дополнительной Asus Dual GeForce RTX 3050 OC Edition. Таким образом, старшая занималась только рендерингом, а процесс генерации кадров переложили на младшую. Если GeForce RTX 3090 своими силами добилась 71 кадра в секунду при разрешении 4K, то вместе с GeForce RTX 3050 и технологией Lossless Scaling число кадров в секунду при том же разрешении выросло до 144 FPS — какая игра использовалась для тестирования, автор эксперимента не уточнил.

Lossless Scaling может поднимать частоту кадров четверо — технология совместима даже с интегрированной графикой, но для наилучшего результата имеет смысл выбрать дискретную видеокарту. Ресурсов GeForce RTX 3050 оказалось достаточно, чтобы удваивать и даже утраивать частоту кадров при разрешении 4K. В условиях дефицита чипов памяти и роста цен на видеокарты сегодня проще не покупать новую видеокарту, а вдохнуть новую жизнь в старую.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Nvidia повысила цены на комплекты для видеокарт GeForce с памятью GDDR7 и GDDR6
Видеокарты Nvidia умеют показывать температуру каждого чипа памяти по отдельности — энтузиасты нашли доступ
Видеокарты GeForce RTX 50 вновь научились показывать температуру Hotspot, хотя Nvidia скрывала этот датчик
AMD и Cerebras объединились для противостояния Nvidia Groq
AMD рассказала о грядущих MI500 и MI600: Instinct и Helios будут обновляться ежегодно
Тайваньская Wistron начнёт выпускать для Nvidia в США серверы с новейшими чипами Vera Rubin
Теги: nvidia, lossless scaling, масштабирование
nvidia, lossless scaling, масштабирование
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Непостижимая загадка»: даже бывший босс PlayStation не понимает, почему Sony до сих пор не выпустила Bloodborne на PC и PS5
Илон Маск предложил превратить зарядные станции Tesla в площадки для ИИ-суперкомпьютеров Megapod
ЕС оштрафовал Google на €890 млн и потребовал переделать «Поиск» и «Play Маркет»
Столкновение с карликовой галактикой опрокинуло Млечный Путь набок, выяснили учёные
GeForce RTX 3050 помогла удвоить частоту кадров GeForce RTX 3090 с помощью Lossless Scaling
Торговая марка выдала название загадочной новой Kingdom Come 26 мин.
Обнаружен способ незаметной подмены приложений для Apple macOS на вредоносные 2 ч.
Microsoft принудила LG перестать донимать пользователей мониторов рекламой, но инцидент не исчерпан 2 ч.
Аудитория Google Gemini приблизилась к миллиарду пользователей 2 ч.
TikTok обвинили в попустительстве вредному контенту для детей и сборе пользовательских данных 3 ч.
Anthropic открыла доступ к голосовому режиму Claude с моделям Opus и Sonnet 4 ч.
Раскрыты подробности нечаянной атаки вышедших из-под контроля ИИ-агентов OpenAI на Hugging Face 4 ч.
Перспективный стелс-экшен Thick as Thieves от студии создателя Deus Ex и System Shock перестанет получать новый контент, но есть и хорошая новость 5 ч.
Настоящий клад: Assassin’s Creed Black Flag Resynced превзошла годовые ожидания Ubisoft за две недели 6 ч.
«Вы храбро сражались»: многообещающий шутер про гладиаторов далёкого будущего Ncore отменён 7 ч.
GeForce RTX 3060 с 12 Гбайт памяти «стареет» лучше RTX 4060 и Radeon RX 7600, показало сравнение в играх 48 мин.
Sega пообещала не отказываться от выпуска игр на дисках в отличие от Sony 55 мин.
Neuralink показала инвалидную коляску, управляемую силой мысли — она едет, куда глаза глядят 2 ч.
AMD раскрыла, когда выпустит процессоры на Zen 7 и Zen 8 2 ч.
Деятельность 33 российских вузов признана угрозой национальной безопасности США 3 ч.
AMD: рынок ИИ-ускорителей вырастет до $1,4 трлн и сравняется со всей полупроводниковой отраслью 4 ч.
AMD и Cerebras объединились для противостояния Nvidia Groq 4 ч.
ИИ наводнил научные журналы статьями — и в этом пока мало хорошего 4 ч.
Ирландия приостановила тендер с Microsoft на €1 млрд из-за опасений за цифровой суверенитет страны 5 ч.
AMD представила Instinct MI455X — первый ускоритель на архитектуре CDNA 5 5 ч.