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Кнопку Copilot в Windows 11 наконец можно отключить, но Microsoft продолжит ставить её на новые ПК

С 2024 года новые ПК поставляются с клавишей Copilot, и в 2026 году Microsoft не собирается отступать: по версии компании, компьютер квалифицируется как ПК с искусственным интеллектом только при наличии этой клавиши, связанные с которой действия теперь можно отключать, пишет Windows Latest.

Источник изображения: Rubaitul Azad / unsplash.com

Источник изображения: Rubaitul Azad / unsplash.com

Несмотря на усилия софтверного гиганта, физическая клавиша Copilot стала мемом — ею не пользуются даже те, кто много времени проводит в переписке с чат-ботами. Поэтому у Microsoft оставалось два варианта: удалить её с клавиатур и вернуть правую Ctrl или позволить пользователям её переназначать. В компании выбрали второй вариант, подтвердив, что в Windows появится возможность переназначать клавишу Copilot на запуск предпочитаемого приложения, в том числе OpenAI ChatGPT или Anthropic Claude, возвращать ей функцию правой Ctrl или, и такой вариант теперь тоже предусмотрен, выбирать действие «Ничего не делать».

Источник изображения: windowslatest.com

Источник изображения: windowslatest.com

Эту настройку заметили в предварительной сборке Windows для участников программы Windows Insider. При её выборе клавиша Copilot действительно отключается, и компьютер перестаёт реагировать на её нажатия. Когда нововведение появится в стабильных сборках Windows, в компании не сообщили, но едва ли Microsoft намерена затягивать с этим вопросом. Разработчик также предупредил тех, кто планирует переназначить её на правую Ctrl: сочетания клавиш, например, с левой Shift, могут работать некорректно не на всех клавиатурах — в этом случае лучше пользоваться правой Shift.

«Microsoft продолжает работать над обеспечением согласованности и доступности функций на всех устройствах Windows, минимизируя при этом сбои в работе, связанные с производительностью и доступностью», — заявили в компании.

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Теги: microsoft, windows, copilot
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