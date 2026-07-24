«Вот так и должна выглядеть стратегия по 40K»: больше часа «живого» геймплея Total War: Warhammer 40,000 привели фанатов в восторг

Разработчики из британской студии Creative Assembly (принадлежит Sega) в прямом эфире показали больше часа игрового процесса своей галактической стратегии в антураже мрачного будущего Total War: Warhammer 40,000.

В ходе прошедшего накануне стрима из цикла Alpha Strike (полную запись длиной час и 15 минут см. ниже) представители Creative Assembly сыграли в сборку Total War: Warhammer 40,000 двухмесячной давности.

В качестве площадки для демонстрации выбрали сражение за столицу цивилизованного мира между Имперской Гвардией и силами орков, знакомое фанатам по недавнему показу игры на китайской выставке Bilibili World 2026.

Астра Милитарум уступает зеленокожим по боевой мощи, однако у разработчиков (они играли за Империум) получается переломить ход битвы, сначала вынудив врага пересекать реку, а затем обрушив на него мощь орбитальной бомбардировки.

В отличие от показа на Bilibili World 2026, удар лэнсы (к удивлению разработчиков) не уничтожает колоссальную ходячую боевую крепость орков «Стомпа» — самый большой юнит в истории игр Total War, — но её быстро добивают наземные силы.

Пользователи в комментариях остались в восторге от «живого» геймплея Total War: Warhammer 40,000, уровня проработки и детализации. «Вот так и должна выглядеть стратегия по 40K. Просто невероятно!» — впечатлился ragnarokivae6136.

Total War: Warhammer 40,000 создаётся для PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S. На Gamescom 2026 будет доступна публичная демоверсия игры. Кроме того, на подходе — закрытое бета-тестирование.