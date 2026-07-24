Сегодня 24 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation «Вот так и должна выглядеть стратегия по...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

«Вот так и должна выглядеть стратегия по 40K»: больше часа «живого» геймплея Total War: Warhammer 40,000 привели фанатов в восторг

Разработчики из британской студии Creative Assembly (принадлежит Sega) в прямом эфире показали больше часа игрового процесса своей галактической стратегии в антураже мрачного будущего Total War: Warhammer 40,000.

Источник изображений: Creative Assembly

Источник изображений: Creative Assembly

В ходе прошедшего накануне стрима из цикла Alpha Strike (полную запись длиной час и 15 минут см. ниже) представители Creative Assembly сыграли в сборку Total War: Warhammer 40,000 двухмесячной давности.

В качестве площадки для демонстрации выбрали сражение за столицу цивилизованного мира между Имперской Гвардией и силами орков, знакомое фанатам по недавнему показу игры на китайской выставке Bilibili World 2026.

Астра Милитарум уступает зеленокожим по боевой мощи, однако у разработчиков (они играли за Империум) получается переломить ход битвы, сначала вынудив врага пересекать реку, а затем обрушив на него мощь орбитальной бомбардировки.

В отличие от показа на Bilibili World 2026, удар лэнсы (к удивлению разработчиков) не уничтожает колоссальную ходячую боевую крепость орков «Стомпа» — самый большой юнит в истории игр Total War, — но её быстро добивают наземные силы.

По ходу разработки Creative Assembly надеется добавить в игру юниты даже больше «Стомпы»

По ходу разработки Creative Assembly надеется добавить в игру юниты даже больше «Стомпы»

Пользователи в комментариях остались в восторге от «живого» геймплея Total War: Warhammer 40,000, уровня проработки и детализации. «Вот так и должна выглядеть стратегия по 40K. Просто невероятно!» — впечатлился ragnarokivae6136.

Total War: Warhammer 40,000 создаётся для PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S. На Gamescom 2026 будет доступна публичная демоверсия игры. Кроме того, на подходе — закрытое бета-тестирование.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Кронус вновь будет наш»: новый трейлер Warhammer 40,000: Dawn of War 4 показал возвращение некронов
«Пока я смотрел это, моя видеокарта начала рыдать»: первый геймплей Total War: Warhammer 40,000 заставил игроков усомниться в своих ПК
Император одобряет: всего за месяц более миллиона пользователей Steam добавили Total War: Warhammer 40,000 в список желаемого
IO Interactive тайком удалила Denuvo из 007 First Light спустя всего два месяца после релиза
Торговая марка выдала название загадочной новой Kingdom Come
Перспективный стелс-экшен Thick as Thieves от студии создателя Deus Ex и System Shock перестанет получать новый контент, но есть и хорошая новость
Теги: total war: warhammer 40,000, creative assembly, sega, стратегия
total war: warhammer 40,000, creative assembly, sega, стратегия
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Илон Маск предложил превратить зарядные станции Tesla в площадки для ИИ-суперкомпьютеров Megapod
Столкновение с карликовой галактикой опрокинуло Млечный Путь набок, выяснили учёные
GeForce RTX 3050 помогла удвоить частоту кадров GeForce RTX 3090 с помощью Lossless Scaling
ЕС оштрафовал Google на €890 млн и потребовал переделать «Поиск» и «Play Маркет»
Зонд NASA «Юнона» впервые измерил температуру недр Ио — самого вулканически активного тела Солнечной системы
Взгляд в будущее: глобальный сбой PlayStation Network нарушил работу цифровых игр 3 мин.
«Вот так и должна выглядеть стратегия по 40K»: больше часа «живого» геймплея Total War: Warhammer 40,000 привели фанатов в восторг 28 мин.
В Facebook появилось сканирование лица — так пользователь подтвердит, что он не бот 2 ч.
Видео займут весь экран: Facebook станет ещё больше похож на TikTok после потери миллионов пользователей 2 ч.
IO Interactive тайком удалила Denuvo из 007 First Light спустя всего два месяца после релиза 2 ч.
ChatGPT вошёл в список самых подделываемых брендов в интернете 3 ч.
Кнопку Copilot в Windows 11 наконец можно отключить, но Microsoft продолжит ставить её на новые ПК 3 ч.
Торговая марка выдала название загадочной новой Kingdom Come 4 ч.
Обнаружен способ незаметной подмены приложений для Apple macOS на вредоносные 5 ч.
Microsoft принудила LG перестать донимать пользователей мониторов рекламой, но инцидент не исчерпан 5 ч.
Кризис не щадит: Nothing сократит штат и уйдёт из ряда стран, если слухи верны 14 мин.
Прекращение выпуска дисков для PlayStation не отразится на индустрии, считают в Ubisoft 16 мин.
Gigabyte тоже наделила свои материнские платы поддержкой китайской памяти CXMT DDR5 23 мин.
В стремлении стать ИИ-сверхдержавой Великобритания не учла растущие потребности ЦОД в воде 2 ч.
Налог на дно: Орегон намерен взимать ежегодные сборы за прокладку кабелей в прибрежной зоне 2 ч.
Apple заставляет поставщиков удешевить OLED-дисплеи для iPhone 18 — всё из-за дефицита памяти 2 ч.
Историческая сделка: в этот день двадцать лет назад AMD объявила о поглощении ATI 2 ч.
От Флоренции до Равенны: AMD готовит процессоры EPYC Florence и Ravenna, а также ускорители MI500 и MI600 3 ч.
На фоне скачка цен Intel и AMD подписали с китайскими клиентами долгосрочные контракты на поставку серверных CPU 3 ч.
AMD запустила стоечную платформу Helios AI с 72 Instinct MI455X 4 ч.