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В Samsung объяснили, почему Galaxy Z Fold8 в Корее оказались намного дешевле

Samsung провела долгожданную летнюю презентацию Galaxy Unpacked, на которой анонсировала смартфоны серии Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Flip8. Все устройства подорожали относительно предшественников, но общественность удивилась, что в Южной Корее они оказались намного доступнее, чем в США и Европе. Производитель разъяснил этот момент.

Глава подразделения Samsung Device eXperience Тэ Мун Ро (TM Roh) прокомментировал ситуацию. Внутренний рынок он назвал основой для укрепления мировой конкурентоспособности Galaxy, поэтому низкие цены в Корее останутся одной из целей компании. «Galaxy — бренд, корни которого уходят в Корею, где он зародился и вырос в мирового лидера. Основой для укрепления глобальной конкурентоспособности бренда Galaxy стали поддержка, отзывы и поощрение со стороны корейских потребителей. Признавая важность корейского рынка, мы и дальше будем стремиться предлагать устройства Galaxy в Корее по самым конкурентоспособным ценам и придерживаться этой политики в будущем», — заявил он.

В США цены на Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra начинаются от $2099, в Европе — от €2199, а в Корее смартфон продаётся за 2,58 млн вон ($1743), что примерно на 20 % ниже, чем в США, и примерно на 44 % дешевле, чем в Европе. Широкоформатный Galaxy Z Fold8 оценён в $1899 в США и в $2280 в Европе — корейский ценник составляет $1541, то есть дешевле на 23 % и на 48 % соответственно. Коснулся господин Ро и ценового кризиса в технологическом секторе.

«Считаем, что можем покрыть значительную часть издержек за счёт оптимизации цепочки поставок и стратегического сотрудничества с нашими партнёрами, включая совместную разработку. Но как только издержки превысят наши возможности их покрывать, часть повышения отразится на ценах в момент запуска. Даже в этом случае наша цель — не перекладывать всё бремя на потребителей. Мы и дальше будем работать с нашими партнёрами, чтобы уменьшить последствия, делая при том инновации Galaxy доступными как можно большему числу клиентов», — пообещал Тэ Мун Ро.

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Теги: samsung, смартфон, корея
samsung, смартфон, корея
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